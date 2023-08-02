TSKB'nin aktif büyüklüğü 146,6 milyar TL

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) toplam aktif büyüklüğü 2023 yılının ikinci çeyreğinde 146,6 milyar TL'ye ulaşırken, toplam kredi portföyü yaklaşık yüzde 2 oranında kurdan arındırılmış büyüme ile 111,5 milyar TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk 6 ayda ağırlıklı iklim finansmanı, yenilenebilir enerji ve farklı sektörlerdeki SKA odaklı yatırımların finansmanına katkı sağlamaya devam eden bankanın, yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri yıllık yüzde 65 artışla bankacılık gelirlerini destekledi.

Banka'nın öz kaynak karlılık oranı ise yüzde 43,4 olarak gerçekleşti. TSKB'nin çifte önemlilik ilkesi çerçevesinde yenilediği paydaş ve önceliklendirme analizleri doğrultusunda, iklim risk ve fırsatlarının yönetimi, Banka'nın stratejik öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

"Kredi portföyümüz yüzde 2 büyüdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2023 yılının ilk 6 ayında öngörüleriyle uyumlu güçlü performansları neticesinde, yılbaşından bugüne yabancı para ve yatırım kredisi ağırlıklı kredi portföyünü kurdan arındırılmış bazda yaklaşık yüzde 2 seviyesinde büyüttüklerini belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti: "SKA bağlantılı kredilerimizin toplam portföyümüzdeki oranını ise haziran sonu itibarıyla yüzde 92 seviyesinde koruduk. İlk 6 ayda ağırlıklı iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji olmak üzere farklı sektörlerdeki SKA odaklı yatırımların finansmanına destek olmaya devam ettik.