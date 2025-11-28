TSMC'den İntel'e geçen eski yöneticiye 'ticari sır' davası

Son dönemde deneyimli personellerini tedarik zincirindeki rakiplerine ve diğer firmalara kaptıran Tayvanlı çip şirketi TSMC, İntel'le anlaşan eski kıdemli başkan yardımcısı Lo Wei-jen'e imzaladığı bir rekabet yasağı sözleşmesini gerekçe göstererek dava açtı.

TSMC, Lo'nun şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini Intel'e kullanma, sızdırma, ifşa etme, teslim etme veya aktarma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, sözleşme ihlali nedeniyle tazminat talep etme de dahil dava açtığını duyurdu. Intel ise iddiaları reddetti.

"İddiaların hiçbir dayanağı yok"

Intel sözcüsü "Bay Lo ile ilgili iddiaların hiçbir dayanağı yok. Intel'de üçüncü taraflara ait gizli bilgilerin, fikri mülkiyetin kullanımını veya transferini kesinlikle yasaklayan sıkı politikalar ve kontroller uygulamaktadır" dedi.

75 yaşındaki eski yönetici Lo, 2004 yılında çalışmaya başladığı TSMC'de araştırma ve teknoloji geliştirmeden sorumluydu, yapay zeka hızlandırıcıları da dahil son teknoloji çiplerin seri üretiminde önemli rol oynadı.

20 yıl sonra İntel'e geri döndü

TSMC, Lo'nun ayrılırken Intel'de çalışmayı planladığını açıklamadığını ve akademik bir kuruma katılacağını söylediğini iddia etti.

Lo, TSMC'ye katılmadan önce de Intel'de 18 yıl ileri teknoloji geliştirmede çalışmıştı.

Intel, şirketler arasında yetenek alışverişinin sektörün sağlıklı bir parçası olduğunu savunurken Tayvan Ekonomi Bakanlığı, davanın çip endüstrisi üzerindeki olası etkilerini yakından takip edeceklerini açıkladı.

Değeri 1,15 trilyon doları aşan TSMC, çip üretiminde küresel lider haline gelerek yarı iletken öncüsü Intel'i geride bırakırken, şirketin veri ve üretim tekniklerinin son derece değerli ticari sırlar olup Tayvan için stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.