TSPB Başkanı Pamir Karagöz: Yatırımcı sayısı 10 milyona ulaşacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte yerli yatırımcıların hisse senedi piyasalarına ilgisinin artmasını beklediklerini söyleyerek şu an 6.4 milyona düşen borsada yatırımcı sayısının 10 milyona ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi. “Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi, küresel yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağına işaret ediyor” diyen Karagöz, bu ortamda Türkiye’de uygulanan dezenflasyon politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, Türkiye’nin kredi notunun yükselebileceğini ve bunun da yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisini artmasını beraberinde getireceğini ve bu ilginin sermaye piyasalarına da yansıyacağını tahmin etti. Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimlerine başlamasıyla, yerli yatırımcıların da sermaye piyasalarına ilgisini yeniden artmaya başlayacağını öngören Karagöz, “Pandemi sonrasında da net bir şekilde görüldüğü üzere tarihsel veriler; faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyuyor. Bu deneyimin ışığında 2025 yılının kalan döneminde ve 2026 yılında, piyasada pozitif bir gelişmelerin yaşanacağına öngörüyoruz. Buna paralel olarak hem pay senedi hem de yatırım fonu yatırımcı sayılarında artış yaşanacağını ve pay senedi yatırımcı sayısının 10 milyon kişiye ulaşacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Gençler ve kadınların ilgisi artıyor

Türkiye sermaye piyasalarının, gelecek dönemde küresel anlamda da güçlü bir role sahip olacağını öngördüklerini belirten Karagöz, “Birlik olarak, bu doğrultuda sermaye piyasamızın büyümesini ve derinleşmesini sağlamak, yatırım ekosistemimizi ise daha da güçlendirmek için çok yönlü faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi. Karagöz, sermaye piyasalarının büyümesi, derinleşmesi ve sermayenin tabana yayılması konusunda yapılanları olumlu karşıladıklarını, son yıllarda gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisinin dikkati çekici biçimde arttığını belirtti. Hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısının Ekim 2023’teki 8.5 milyondan şu anda 6.4 milyona gerilediğini söyleyen Karagöz, yatırım fonlarına ilginin arttığını 2023 yılı sonunda 4.1 milyon olan yerli bireysel yatırım fonu yatırımcı sayısının 1.2 milyon kişi artarak 2025 Ağustos sonu itibariyle 5.3 milyona çıktığını vurguladı.

130 şirket halka arz için sırada bekliyor

Toplam yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının 2019 yılı itibarıyla yüzde 23’ünü kadınların oluşturduğunu dile getiren Karagöz, “2024 sonunda bu oran yüzde 35’e ulaştı. Benzer şekilde 2019 yılında yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27’si 40 yaş altı iken, bugün bu oran yüzde 48’i buldu. Ayrıca veriler, yerli bireysel yatırımcıların 2,9 milyonunun yani yüzde 45’inin 5 bin liranın, yüzde 71’inin ise 50 bin liranın altında tutarlarla pay senedine yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Bu gelişmeleri sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece umut verici buluyoruz” dedi.

Halka arzların pandemi sonrası arttığını ve 2021 yılından itibaren 193 şirket ile 10 milyar dolarlık halka arzın gerçekleştiğini hatırlatan Karagöz, halka arz için SPK başvurusu gerçekleştiren 130’un üzerinde şirketin olduğunu ifade etti. Karagöz, faiz indirimlerinin devam etmesi ile bireysel yatırımcıların halka arzlara olan ilgisinin artmasını ve halka arzlar için

piyasa koşullarının da elvermesi ile onay sürecinin tekrar başlayacağını düşündüklerini vurguladı.

Sosyal medya fenomenlerinden uzak durun!

Karagöz, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarında yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık faaliyetlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak “Özellikle bireysel yatırımcıların, sosyal medya üzerinden yapılan çoğunlukla aldatmacaya dayalı manipülatif içeriklerden etkilenerek aldıkları yatırım kararları nedeniyle önemli kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz” dedi. Sermaye piyasasının orta uzun vadeli yatırım stratejisi gerektiren bir alan olduğuna işaret eden Karagöz, şunları söyledi: “Özellikle hisse senedi piyasası, yüksek getiri imkânı sunmasının yanı sıra yüksek risk de barındırır. WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vaat edilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar.” Karagöz, mutlaka uzman kişilerden tavsiye alınmasını istedi.

Dünya Yatırımcı Haftası İstanbul’da kutlanacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası’na yönelik çalıştıklarını belirterek ekim ve kasımda gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi. 9. Dünya Yatırımcı Haftası’nın 6 Ekim’de Borsa İstanbul’da yapılacak gong töreni ile başlayacağını kaydeden Karagöz, açılış töreninin ardından 6-7 Ekim tarihlerini kapsayan 2 gün boyunca online paneller düzenleneceğini söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni ise 4-5 Kasım’da fiziki olarak düzenleyeceklerini söyleyen Karagöz, ana temanın, “Etkileşim” olduğunu söyledi.