Tüccarın finansmana erişim sorunu çözüm bekliyor

Politika faizinin yüzde 9’a düşmesine rağmen üyelerden krediye ulaşmakta güçlük yaşandığına dair geri dönüşler almaya devam ettiklerine işaret eden Güler, bankaların kredi verirken imtina etmesinin tüccarı zorladığını kaydetti.

Tüccarın finansman açığını karşılamak için hem kamu hem de özel bankalara görev düştüğünü söyleyen Güler, “Ülkemizdeki yüksek enflasyon işletmelerin sermaye ve kredi ihtiyacını artırıyor. Böyle bir ortamda tüccarın finansmana kolaylıkla ve uygun koşullarda ulaşması sürdürülebilir bir ekonomi için çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Güler, 0.69 oranında krediyle satış yapılabilmesi için müteahhitlere, elindeki daireler için eksper değerinin yüzde 5’ini bankaya yatırma, bankayla sözleşme yapma gibi şartlar getirildiğini belirterek, “Yüzde 5 olan katkı payının konut değeri yerine, çekilen kredi tutarı kadarına indirilmesi gerekiyor. Yeni Evim Konut kampanyasında küçük ölçekli inşaat firmaları da sisteme dâhil edilecek şekilde revize edilmeli” dedi