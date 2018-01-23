Tüfenkci: KGF ile 2018 daha verimli geçecek

23 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (CNR İMOB) açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Tüfenkci, sektör ve sektörün gelişimi açısında fuarın geleceğe olan umutlarını her zaman taze tutma adına önemli görevler üstleneceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de değerlendirme yapan Tüfenkci, "Afrin'de mehmetçiklerimiz bir operasyon gerçekleştiriyor. İlk şehidimizi de dün akşam verdik. Bu vesileyle bu vatan için canını veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin sınırlarında terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Tüfenkci, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını her daim ifade etti.

"Firmaların yurt içinde büyümesini, güçlenmesini önemsiyoruz"

"Yurt içinde güçlü olmayan firmaların ihracatta zayıf olduğunu görüyoruz. Onun için yurt içindeki büyümeyi, ticareti önemsiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Tüfenkci, "Onun için de bütün düzenlemelerimize hem vergisel hem de kolaylaştırma anlamında bu perspektifte bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yüzden Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizen Tüfenkci, bu konulardaki çalışmaları desteklediklerini bildirdi.

Tüfenkci, katma değeri yüksek ürünleri üretilmesinin ihracatının önemine değinerek, mobilya sektörünün bu alanda başarılı olduğunu, ihracat rakamlarını artırdığını anlattı.

"Mobilya sektörü desteklenmeli"

Mobilyanın dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geldiğini kaydederek, 20 alt sektörü etkileyen mobilyanın desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Tüfenkci, "Bu yüzden mobilya sektörü Türkiye için önemli ve desteklenmesi gereken sektörlerimizden. Biz özellikle 2018'de hükümet olarak iki şeyi yapıyoruz; Kredi Garanti Fonu'ndaki desteklerimizin büyük bir bölümünü imalat sanayisine, geri kalan önemli bir bölümünü de 15 milyar lira gibi ihracatta destek olarak kullanacağız 2018'de. Böylece hem ihracata dayalı büyümemizi hem de imalat sanayisini güçlendirme adına önemli bir karar aldığımızı, bunun neticesinde de bu noktada 2018'in çok daha verimli geçeceğine inancım tam" dedi.

Tüfenkci, mobilya sektörünün 2023 hedefinin 10 milyar dolar ihracat olduğuna değinerek, bu konuda çok çalışılması gerektiğini, mobilyacıların çalışacağını ve talep edeceğini, kendilerinin de bu talebi yerine getireceğini bildirdi.

Kaynak: AA