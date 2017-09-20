Tüfenkci: Paris,Dubai, Münih, Berlin neyse İstanbul da odur

20 Eylül 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul’un bir dünya markası olduğunu belirterek, “Paris, Dubai, Münih, Berlin neyse İstanbul da odur. Berlin, Fransa ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenlidir.” dedi.

Tüfenkci, CNR Expo’da tek çatı altında gerçekleştirilen CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması’nın açılışında yaptığı konuşmada, üç sektörün bir araya gelerek gerçekleştirdiği fuarın önemine işaret etti.

Türkiye’nin, perakende sektörü cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesinin beklendiğini ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gıda perakende sektörü toplam perakende satışlarının yüzde 62’sini oluşturmaktadır. Gıda sektöründe 2017 yılının ilk yarısında ülkemizin ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında arttığını görüyoruz. İthalatımız ise yüzde 14,9 oranında artmıştır. Biz aslında gıda alanında daha yapacağımız çok iş olduğunu görüyoruz."

Tüfenkci, Türkiye’nin büyüme oranları hakkında bilgi verirken, 2018’e daha inançlı, azimli şekilde gireceklerini söyledi. 1,5 yıllık süreçte seçim olmadığını, öngörülebilir bir zaman dilimi bulunduğunu aktaran Tüfenkci, bu süreçte Türkiye’deki büyüme oranlarının büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Gıdanın enflasyon rakamları içerisinde önemli bir yer edindiğini belirten Tüfenkci, özellikle sebze ve meyvenin, diğer gıda ürünlerinin fiyatlarının enflasyona etkisini azaltmak için çalıştıklarını kaydetti.

Sebze ve meyvede 100 milyar liralık ticaret olduğunu bildiren Tüfenkci, sebze ve meyvenin yüzde 25’inin zayi olduğunu, bunun yüzde 15’inin zayi olması önlendiğinde 15 milyar liranın milletin cebinde kalacağını söyledi.

Tüfenkci, yabancının fuarlara ilgisinin iyi olduğuna işaret ederek, "İstanbul bir dünya markası. Paris, Dubai, Münih, Berlin neyse İstanbul da odur. Berlin, Fransa ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenlidir." dedi.

Üretenin, ticaret yapanın, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tüfenkci, "Bu işi yaparsanız Türkiye’nin önü açılır’ dediğiniz her projede biz sizin yanınızda olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

45 farklı ülkeden alıcı firmalar katılımcılarla buluştu

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz de ev dışı tüketimin büyümeye başladığını belirterek, dernek olarak kayıt dışılık ile ciddi şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel ise “Uluslararası Alım Heyetleri Programı” kapsamında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Güney Kore, Çin başta olmak üzere 45 farklı ülkeden alıcı firmaların katılımcılarla bir araya geldiğini ve şu an görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Şenel, bin 500 markanın katılımı ile toplam 80 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen fuarı 65 bin profesyonelin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve diğer katılımcılarla fuarların açılışı gerçekleştirildi. Tüfenkci, daha sonra fuarları ziyaret etti.

Uluslararası ve yerli şeflerden yemek şovlar



Verilen bilgiye göre, 4 gün sürecek fuarlarda, ABD, Peru, Belçika, Hindistan’ın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ünlü şefler, özel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Dünya lezzetlerinin buluşacağı yemek şovların yanı sıra fuarlar kapsamında düzenlenecek seminerlerde, Türkiye’de yeterince bilinmeyen en sağlıklı gıdalardan helal gıda konusunda karşılaşılan problemler ve çözümlerine kadar pek çok konu masaya yatırılacak.

Fuarlar, 23 Eylül Cumartesi gününe kadar açık olacak.

Kaynak: AA