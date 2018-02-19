Tüfenkci: Yatırımcı rahat nefes alacak

19 Şubat 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yeni kanunun yatırımcıya nefes aldıracağını söyledi ve bu şekilde "iş yapılabilme" sıralamasında önemli bir sıçrama yapmak istediklerini dile getirdi.

Düzenlemeyle yatırımcıların daha rahat yatırım yapar hale geleceğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Örneğin yatırımcımız için şirket kuruluşlarını kolaylaştırmıştık, şimdi daha kolay hale getirdik. Defter tasdik, kuruluş ve imza beyannameleri de dahil olmak üzere bütün işlemleri ticaret sicilde yapılabilir hale getirdik. Ticaret sicilde daha önce yapmış olduğumuz düzenlemeyle potansiyel vergi numarasını vergi dairesine gitmeden yapma imkanı getirmişken şimdi Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmeden SGK bildirimi yaparak şirketin orada da açılmasını, kaydolmasını sağlamış olduk"

Şirketler için getirilen kolaylıkların kooperatifler için de sağlandığına dikkati çeken Tüfenkci, önceden bu kuruluşların açılmasının pek kolay olmadığını ifade etti ve ekledi:

"Bunlar kurulurken de bugüne kadar yapılmayan şekilde kolay olmasını sağladık. Maliyetlerini düşürdük. Kooperatiflerin kuruluş aşamasında en büyük giderlerinden birisi noter masrafıydı, şimdi bunu da ortadan kaldırdık. Kooperatifleri ekonominin unsurları haline getirmemize bir adım daha yaklaşmış olduk"

Tüfenkci, kanunla, geçici depolama ve ardiye ücretlerinin tabanını belirleme yetkisini de aldıklarını söyledi. Özellikle bu hamleyle yatırımcıların sıkıntılarını çözeceklerini vurgulayan Tüfenkci, "Bu alanda çekmiş oldukları sıkıntıların ve haksız kazançların önüne geçtik. Bunu yaparken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeleri dikkate alacağımızı yine yasaya koyduk" diye konuştu.

Kaynak: AA