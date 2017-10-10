Tüfenkci'den perakendeciye destek müjdesi

10 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlar hakkında bilgi verdi.



Perakendecileri Bakanlık'ta kabul eden Tüfenkci, toplantıda aynı zamanda hazırlıkları devam eden hal yasasına da değindi.

"Sebze ve meyve soğuk hava zincirinde geldiği zaman, tezgahta açıkta durmak yerine kaplarla yer aldığı zaman fireyi azaltmış olacağız" diyen Bakan Tüfenkci, "Ürünlerin kaplara girmesiyle maliyetin artacağı yorumları yapılıyor, maliyeti artırır ama biz bu yolla fire oranlarını azaltacağız böylece bu maliyette de ortadan kalkacak. Sebze ve meyvelerin yaklaşık yüzde 20 ila 25'inin pazarlama aşamasında zayi olduğu bilinmektedir. Hatta ürüne göre bu zayi oranı yüzde 40'lara da varabilmektedir. Sebze ve meyve ticaretimizdeki yüksek zayi oranının düşürülmesi ve bu şekilde arz dalgalanmalarının engellenerek fiyatların enflasyon üzerine etkisi azaltılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinde izlenebilirliğin sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması, toptancı hallerinin modernizasyonu, üretici örgütlerinin pazarlama aşamasında aktif hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini de dile getirdi.

"Marketlere desteğe hazırız"

Perakende satış yapan marketleri özellikle soğuk hava deposu konusunda desteklemeye hazır olduklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, tüm marketlerde soğuk hava deposunun olması gerektiğine vurgu yaptı. Sadece marketler değil, pazar yerlerini de bu kapsamda düzenlemek istediklerini belirten Tüfenkci, sokak satıcılarının da kap standartları getirmesi gerektiğine işaret etti.

Hal sayısı azaltılacak

Haller üzerinde yapılan çalışmanın ipuçlarını da veren Bakan Tüfenkci, Türkiye'de 175 hal olduğunu bu sayının azaltılabileceğine işaret etti.

Hallerin belediyelerin tasarrufundan da çıkarılacağını söyleyen Bakan Tüfenkci, hallerin özel şirketlere, kamu özel şirketlerine verilebileceğini bildirerek, "Belediyeler de ortak olabilir ama belediyelerden isteğimiz insan kaynaklarını oraya getirmeyecekler" dedi.

Meyve ve sebze perakendecisi destek bekliyor