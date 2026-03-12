TÜGİAD’dan iş dünyasına ‘ekonomik diplomasi’ çağrısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası Orta Doğu’da yükselen gerilim, küresel piyasalarda risk algısını artırırken, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, sürecin ekonomik ve stratejik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, 28 Şubat itibarıyla hız kazanan askeri hareketliliğin dünya ekonomisini yeni bir kırılma noktasına taşıdığını belirterek, Türk iş dünyasının bu dönemde proaktif bir “ekonomik diplomasi” anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji ve lojistik maliyetleri baskı yaratıyor

Yıldırım, özellikle Hürmüz Boğazı’nda artan risklerin ve enerji arzında yaşanabilecek aksaklıkların Türkiye açısından en önemli tehdit başlıkları arasında yer aldığını ifade etti. Petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerine çıkmasının, net enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye için enflasyon ve cari açık üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydeden Yıldırım, enerji maliyetlerindeki öngörülemez artışın ekonomik görünümü zorlaştırdığını belirtti.

Artan navlun maliyetlerinin de iş dünyası açısından önemli bir risk unsuru olduğuna dikkat çeken Yıldırım, lojistik tarafında yüzde 50’ye varan maliyet artışlarının küresel ticaret akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

“Türkiye güvenli liman ve alternatif üretim üssü olabilir”

Jeopolitik risklerin yalnızca tehdit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, Türkiye’nin bu süreçte stratejik avantajlarını öne çıkarabileceğini ifade etti. Tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, Türkiye’yi güvenli liman ve alternatif üretim merkezi olarak daha görünür hale getirebileceğini belirten Yıldırım, Batı’nın enerji ve hammadde tedarik rotalarını çeşitlendirme arayışında Türkiye’nin “stratejik koridor” rolünün güçlenebileceğini kaydetti.

Savunma sanayii ve teknoloji odaklı ihracatın öneminin artabileceğine işaret eden Yıldırım, Türk girişimcilerin kriz yönetimindeki çevikliği sayesinde Afrika, Çin ve Orta Asya gibi yeni pazarlarda daha etkin bir konum elde edebileceğini söyledi.

“Ekonomik ilişkiler sistemin damarlarıdır”

Yıldırım, siyasi krizlerin etkisinin güçlü ekonomik ilişkiler ve ticari bağlarla dengelenebileceğini belirterek, TÜGİAD’ın uluslararası platformlardaki etkinliğini “ekonomik barış” yaklaşımıyla kullandığını ifade etti.

TÜGİAD’ın Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) ve G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) gibi uluslararası yapılardaki temsil gücüne dikkat çeken Yıldırım, siyaset dilinin sertleştiği dönemlerde iş dünyasının ortak dili olan ticaretin daha fazla öne çıkması gerektiğini vurguladı.