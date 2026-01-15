TÜGİS: Gıda sektörü 160 milyar dolarlık hacmini 2025’te de korudu

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaan Sidar, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde küresel gıda piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Türk gıda sanayisinin ekonomik ağırlığını koruduğunu belirtti.

Sidar, küresel jeopolitik gerilimler ve iklim kaynaklı zorluklar nedeniyle dünya gıda fiyatlarının 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 4,3 arttığını, buna karşın Türkiye gıda sektörünün yaklaşık 160 milyar dolarlık hacmini muhafaza ettiğini vurguladı. Sidar, “Toplam yıllık ihracat yüzde 4,5 artarak 273,5 milyar dolara yükselirken, tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı da 29 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Kuraklık ve maliyet baskısı uyarısı

Tarımsal üretimi etkileyen kuraklık ve afet risklerine dikkat çeken Sidar, yem hammaddeleri, gübre ve akaryakıt gibi alanlarda dışa bağımlılığın döviz dalgalanmalarıyla birlikte üretim maliyetlerini artırdığını söyledi. Sidar, buna rağmen çiftçilerin devlet destekleri ve kendi imkânlarıyla üretimi sürdürmeye gayret ettiğini ifade etti.

FAO verileri: Et fiyatları yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2025 Gıda Fiyat Endeksi verilerine de değinen Sidar, küresel endeksin 2025’te ortalama 127,2 puan seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Et fiyatlarının ise küresel ithalat talebi ve hayvan hastalıklarının etkisiyle 2024 ortalamasının yüzde 5,1 üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Yatırım maliyetleri yüksek faizle baskı altında

Sidar, küresel ölçekte yüksek faiz oranları ve jeopolitik belirsizliklerin yatırım maliyetlerini artırarak tarım ve gıda sanayisine yönelik yeni yatırımları sınırladığını belirterek, “Tedarik zincirindeki toparlanma büyük ölçüde sürüyor ancak yatırım iştahı küresel koşullardan olumsuz etkileniyor” değerlendirmesinde bulundu.