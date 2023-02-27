TÜİK açıkladı: Dış ticarette rekor açık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ocakta dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak rekor açık verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre ocakta dış ticaret açığı 14,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.