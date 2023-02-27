TÜİK açıkladı: Dış ticarette rekor açık
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara çıktı ve rekor seviyeye yükseldi.
Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, ocakta dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak rekor açık verdi.
Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre ocakta dış ticaret açığı 14,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.