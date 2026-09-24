TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı.

Verilere bakıldığında mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü güven endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,3'e yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 düşerek 83,0 oldu.

Hizmet sektöründe güven değişmedi

Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta olduğu gibi eylül ayında da 111,9 seviyesinde gerçekleşti. Ancak endeksi oluşturan alt göstergelerde farklı yönlü hareketler görüldü.

Son üç aylık dönemde iş durumuna ilişkin endeks yüzde 1,1 artarak 110,2'ye, hizmetlere yönelik talep göstergesi ise yüzde 0,4 yükselişle 109,7'ye çıktı.

Buna karşılık gelecek üç aylık dönemde hizmetlere yönelik talep beklentisi yüzde 1,3 gerileyerek 115,9'a indi.

Perakende ticarette güven arttı

Eylül ayında üç sektör arasında güvenin yükseldiği tek alan perakende ticaret oldu. Sektörün güven endeksi aylık bazda yüzde 1,1 artarak 110,1'den 111,3'e yükseldi.

Perakende sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 0,4 artışla 114,5 seviyesine çıktı. Mevcut mal stok seviyesi ise yüzde 1,3 düşüşle 91,4 olarak kaydedildi.

Gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisindeki yükseliş de devam etti. Bu gösterge eylülde yüzde 3,5 artarak 128,0 seviyesine ulaştı.

İnşaat sektöründe güven geriledi

İnşaat sektörü güven endeksindeki düşüş eylül ayında da devam etti. Ağustosta yüzde 0,4 azalan endeks, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek 83,0 seviyesine indi.

Buna karşın sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine ilişkin gösterge yüzde 1,9 artarak 80,4'e yükseldi.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısına yönelik beklenti ise yüzde 2,1 azalarak 85,5'e geriledi.