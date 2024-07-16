TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE bir yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,58 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,49 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,72 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yağlı meyvelerde

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 156,24 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,70 azalış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.