TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi belli oldu! Ekimde geriledi
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, eylüldeki 83,9 seviyesinden ekimde 83,6’ya düştü. Tüketici güveni, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.