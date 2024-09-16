TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışanların sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 15 milyon 369 bin 599 kişi olarak kaydedilmişti.

Ücretli çalışanların sektörel dağılımına bakıldığında, sanayi sektöründe çalışan sayısı temmuzda değişmeyerek 5 milyon 100 bin 115 kişi olarak sabit kaldı. İnşaat sektöründe ise yıllık bazda yüzde 8,6'lık önemli bir artış yaşanarak çalışan sayısı yükseldi. Ticaret-hizmet sektöründe de ücretli çalışan sayısı yüzde 4,3 oranında artış gösterdi.

Aylık bazda incelendiğinde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısında yüzde 0,7'lik bir artış görüldü. Temmuz ayında sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı yüzde 0,9, inşaat sektöründeki çalışan sayısı yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründeki çalışan sayısı yüzde 0,6 oranında arttı.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinde özellikle inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam artışının devam ettiğini gösteriyor. Sanayi sektöründeki sabit kalma, sektörün mevcut durumunu koruduğuna işaret ederken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde görülen artışlar