TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı yılın en yükseğinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Ücretli Çalışan İstatistikleri, Eylül 2025' verilerini açıkladı.

Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış göstererek 15 milyon 991 bin 589 kişiden 16 milyon 169 bin 476 kişiye yükseldi.

Yıllık bazda sanayide büyük düşüş

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,7'lik düşüş, buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış kaydedildi.

Aylık bazda da artış gerçekleşti

Aylık değişimlere bakıldığında ise toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Sanayi sektöründe aylık bazda yüzde 0,3 gerileme olurken, inşaatta yüzde 0,6, ticaret-hizmet alanında ise yüzde 0,4 artış görüldü.