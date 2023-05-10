TÜİK: İşsizlik oranı mart ayında değişmedi

TÜİK mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı martta, şubat ayına göre değişim göstermeyerek yüzde 10 oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.1 iken kadınlarda yüzde 13.8 olarak tahmin edildi.

Martta toplam işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre martta toplam işgücü bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53.6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.9, kadınlarda yüzde 35.7 olarak açıklandı.

Bir önceki aya göre yüzde 20.1’e yükseldi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise martta bir önceki aya göre 0.7 puanlık artış ile yüzde 20.1'e yükseldi.