TÜİK nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte nisan ayının zam şampiyonu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan alt verilerde nisan ayının zam şampiyonları da açıklandı.

Buna göre nisan ayının zam şampiyonu yüzde 42,10 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Bunu yüzde 22,82'lik fiyat artışıyla şans oyunları ve yüzde 20,80 artışla elektrik takip etti.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık ürünleri yer aldı.

Fiyatı en fazla düşenler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira, yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.