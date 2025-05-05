Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler nisanda TÜFE'nin yüzde 3,24 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı hesaplanmıştı. Böylece nisan enflasyonun beklentinin altında kaldığı görüldü.

TÜİK verilerine göre aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 37,12 seviyesine yükseldi.

TÜİK martta enflasyonu, aylık yüzde 2,46, yıllık yüzde 38,10 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisanda enflasyonun aylık yüzde 3,21, yıllık 47,21 olduğunu açıklamıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise nisan ayında enflasyonun yüzde 4,46 artarken yıllık enflasyonun ise yüzde 73,88 olduğunu açıkladı.

Konutta artış yüzde 74,07

Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 79,20 ile eğitimde gerçekleşirken; en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış, konutta yüzde 74,07 artış gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

Aylık enflasyona en yüksek katkı konuttan geldi

Aylık en yüksek artış ise yüzde 6,50 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.