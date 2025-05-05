Milyonlarca kiracı ve ev sahibi merakla mayıs ayı kira artış oranını bekliyordu. TÜİK'in TÜFE verilerini açıklaması ile mayıs kira artışı oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs enflasyonunu yüzde 37,86 olarak açıklarken, enflasyon nisan ayında yüzde 3 artış kaydetti.

Mayısta kira zam oranı yüzde 48,73

Bu rakamlara göre ev ve iş yerlerine yapılacak mayıs ayı kira zammı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 48,73 oldu.

Kim ne kadar ödeyecek?

Buna göre mayısta kira sözleşmesi yenilenecek kiracıların, yeni kira bedeli yüzde 48,73'lük zamma göre şöyle olacak:

-20 bin TL kira ödüyorsa, 29 bin 746 TL kira ödeyecek (9 bin 746 TL artış)

-25 bin TL kira ödüyorsa, 37 bin 182,50 TL kira ödeyecek (12 bin 182 TL artış)

-30 bin TL kira ödüyorsa, 44 bin 619 TL kira ödeyecek (14 bin 619 TL artış)

-35 bin TL kira ödüyorsa, 52 bin 055,50 TL kira ödeyecek (17 bin 55 TL artış)

-40 bin TL kira ödüyorsa, 59 bin 492 TL kira ödeyecek (19 bin 492 TL artış)

-45 bin TL kira ödüyorsa, 66 bin 928,50 TL kira ödeyecek (21 bin 928 TL artış)

-50 bin TL kira ödüyorsa, 74 bin 365 TL kira ödeyecek (24 bin 365 TL artış)

Kira zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın 12 aylık enflasyon ortalamasına göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Son verilerle birlikte mayıs ayında ev sahipleri yüzde 48,73'ün üzerinde zam yapamayacak, ancak bu orandan daha az zam yapma hakkına sahipler.