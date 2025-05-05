Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, nisan ayında TÜFE yüzde 3,00 ve yıllık enflasyon yüzde 37,86 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte, ülkede kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışlarında etkili olan enflasyon farkı da belli oldu.

Dört aylık dönemde;

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03,

Şubat ayında yüzde 2,27,

Mart ayında yüzde 2,46,

Nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 seviyesinde ölçüldü.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 oldu. Ancak kesin oran, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından netleşecek.

Öte yandan, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2025 yılı için iki ayrı dilimde zam uygulanacak. Yılın ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu oranlar enflasyonun altında kalması durumunda geçerli olacak.

Enflasyonun belirlenen zam oranlarının üzerine çıkması durumunda, memur ve memur emeklileri aradaki farkı maaşlarına zam olarak yansıtacak. Bu kapsamda, dört aylık gerçekleşen enflasyon verileri doğrultusunda, memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,29 olarak hesaplandı.