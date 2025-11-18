TÜİK üçüncü çeyrek işgücü verilerini açıkladı: İşsizlik oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Temmuz-Eylül dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak kaydedildi.

İstihdamda artış yaşandı

İstihdamda ise artış dikkat çekti. İstihdam edilenlerin sayısı üçüncü çeyrekte 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,0 ile sabit kalırken, bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılım oranı aynı dönemde hafif bir gerileme gösterdi. İşgücü 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye ulaşırken, katılım oranı yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Genç işsizlik oranı

Genç işsizlik oranında ise düşüş gözlendi. 15-24 yaş grubundaki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,7, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Sektörel bazda istihdam oranı

Sektörel istihdamda da önemli değişimler yaşandı. Tarımda 13 bin, inşaatta 40 bin, hizmet sektöründe ise 159 bin kişilik artış dikkat çekerken, sanayi sektöründe 147 bin kişilik azalış görüldü. Genel dağılımda istihdamın yüzde 59,3’ü hizmet, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 14’ü tarım, yüzde 7’si inşaat sektörlerinde yer aldı.

Çalışma sürelerine bakıldığında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranında ise iyileşme kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamından oluşan atıl işgücü oranı 2,6 puan azalarak yüzde 29,4 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,3 olarak açıklandı.