TÜİK’ten yeni bir istatistik

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) baz alınarak üretilen ülke içi göç bilgileri kapsamında, yapılan ilave çalışmalar neticesinde, “Göç Etme Nedeni” bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretildiği belirtildi.

Açıklamada, 2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması’nın sonuçları ile ilk kez yayınlanacak olan “Ülke İçi Göç Etme Nedeni” bilgisi de ayın son haftasında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.