Tüketici güveni mart ayında azaldı
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında 85,7 iken mart ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 85,0 oldu.
Şubatta 85,7 seviyesinde olantüketici güven endeksi mart ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 85,0 oldu.
Ekonomiye dair beklentiler zayıfladı
Verilere göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi artış göstererek 72,8'e yükseldi. Ancak gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde zayıflama görüldü. Hanelerin maddi durum beklentisi yüzde 1,3 azalarak 85,6'ya, 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 2,9 düşüşle 79,1'e geriledi.
Öte yandan dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de martta sınırlı bir düşüşle 102,7 seviyesine indi.
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.