Tüketici güveninde sert düşüş! Ekim ayı verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Eylülde 91,9 olan endeks, ekimde yüzde 7,7 azalarak 84,8'le dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Hanelerin mevcut maddi durumuna ve gelecek 12 aya ilişkin ekonomik beklentilerinde de düşüş yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan tüketici eğilim anketinin Ekim 2026 sonuçları yayımlandı.
Buna göre tüketici güven endeksi, eylül ayındaki 91,9 seviyesinden yüzde 7,7 düşüşle ekimde 84,8'e indi. Endeks böylece dokuz ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Hanelerin maddi durumuna ilişkin güven azaldı
Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, ekimde yüzde 9,3 azalarak 75,3'ten 68,3'e geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 7,7 düşüşle 93,7'den 86,4'e indi.
Ekonomiye ilişkin beklentilerde sert düşüş
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylüldeki 89,8 seviyesinden yüzde 9 azalarak 81,7'ye geriledi.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de yüzde 5,6 düşüşle 108,8'den 102,7'ye indi.
Böylece ekim ayında tüketici güven endeksini oluşturan dört alt göstergenin tamamında düşüş kaydedildi.