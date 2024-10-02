Tüketim malı ithalatında tarihi zirve

Eylül ayında dış ticaret açığı sınırlı artış kaydederken tüketim malı ithalatı da yeni rekor seviyeye yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Türkiye, eylül ayında toplamda 27,1 milyar dolar ithalat yaptı. Bu dönemde tüketim malı ithalatı 4,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Eylül ayında tüketim malı ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 arttı. Son artışla birlikte tüketim malı ithalatı eylül ayındaki toplam ithalatın yüzde 15,6'sını oluşturdu.

Eylül ayıyla birlikte son 12 ayda yapılan tüketim malı ithalatı 52,3 milyar dolara çıktı. Böylelikle tüketim malı ithalatında yeni tarihi zirve kaydedildi.

Öte yandan eylül ayında hammadde ithalatı yıllık bazda yüzde 6,2 azalarak 18,2 milyar dolara geriledi. Yatırım malları ithalatı ise yüzde 5,9 artışla 372 milyon dolara çıktı.