Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında

Tüm geçici teminat mektupları­nın düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler, bugünden itibaren İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) Kamu Teminat Yöneti­mi Hizmeti Platformu (KTYP) üze­rinden yürütülebilecek.

Takasbank tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, 1 Ey­lül 2021 tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleler için düzenlenen geçici te­minat mektuplarının idareler adı­na elektronik ortamda ve tam oto­masyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platfor­mu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Te­minat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan “Takasbank Ka­mu Teminat Yönetimi Hizmeti Plat­formu” üzerinden de kabulüne baş­lanmıştır” denildi.

Böylece, İstanbul Takas ve Sakla­ma Bankası (Takasbank) tarafından daha önce kamu ihalelerine katıl­mak üzere sunulan teminat mektup­ları ile sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri işlem­lerinin yürütüldüğü Takasbank Ka­mu Teminat Yönetimi Hizmeti Plat­formu’nun kapsamı genişlemiş oldu.

İletişim uçtan uca elektronikleşti

1 Aralık 2022 itibarıyla (bugün) tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına iliş­kin işlemler Takasbank KTYP üze­rinden yürütüleceği belirtilen açık­lamada şu ifadelere yer verildi:

''Bu karar ile birlikte geçiş sonra­sı; bankacılık sektörünün en yay­gın ve geleneksel ürünlerinden bi­ri olan teminat mektubunun teslim, takip, iade ve gelir kaydetme süreç­lerinin tamamı, tüm bankalar ve ida­reler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Operasyonel zor­luklar ve maliyetler ortadan kalkar­ken, bankalar, ihaleyi açan idareler ve ihaleye teklif veren istekliler ara­sındaki iletişim elektronik ortamda sağlanacaktır.''

Uygulamaya alınan Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformunun işlevselliğinin ve kul­lanımının arttırılmasına yönelik alı­nan kararların reel sektörün iş sü­reçlerini kolaylaştıracağı vurgula­nan açıklamada, ''Takasbank, para ve sermaye piyasalarında sahip ol­duğu teminat ve risk yönetimi hiz­metlerindeki tecrübesini, kamu ku­rum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalış­malarına başta Hazine ve Maliye Ba­kanlığı ve Kamu İhale Kurumu ol­mak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam etmektedir'' de­nildi.