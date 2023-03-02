Tüm öğrencilerin merakla beklediği o liste! İşte karşılıksız burs veren kurum ve kuruluşlar

Geri ödemesiz burs veren kurumlar milyonlarca öğrencinin gündeminde. Üniversite öğrencilerine yönelik burs olanakları daha geniş olsa da kimi kurumlar farklı burs programlarıyla ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri de destekliyor. Peki, öğrencilere burs veren kurumlar hangileri?

KYK Bursu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burstur. Amatör milli sporcular ve üniversite sınavında kendi puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler de bu burstan faydalanabiliyor. Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği miktar, 12 ay boyunca öğrencilere tahsis edilir. Ortalamasının 2.00’ın altında olması durumunda öğrenci başarısız sayılır ve bursunu kaybeder. Bursun başvurusu her yıl e-devlet üzerinden alınır.

Vehbi Koç Vakfı Bursları

Vehbi Koç Vakfı öğrenciler için pek çok geri ödemesiz burs veriyor. Burslar ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri ve meslek lisesi öğrencilerine veriliyor. Yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcında Vehbi Koç Vakfı internet sitesi, okul idaresi, üniversitelerin burs ofisleri ya da fakülte sekreterlikleri aracılığıyla burs duyurularını yayımlar. Ön elemenin ardından vakıf mülakatlar yapar ve burs alacak öğrenciler belirlenir. Bursun devam etmesi için başarı şartı aranır.

Hacı Ömer Sabancı Bursu

Her yıl YKS'nin ardından, üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin bilgileri derecelerine ve maddi olanaklarına göre fakülte komisyonu tarafından vakfa iletilir. Uygun görülen öğrencilere karşılıksız burs sağlanır. Bursun en önemli farkı, ilk defa YKS’ye giren öğrencilerin yararlanabilmesi. Ara sınıf ve yüksek lisans öğrencileri burstan faydalanamaz. Burs ücretleri her yıl vakıf tarafından belirlenip 9 ay boyunca (ekim-haziran) tahsis edilir. Ayrıca Sabancı Vakfı'ndan burs kabulü alan öğrenci, başka kurumlardan maddi destek alamaz.

TÜBİTAK Bursu

TÜBİTAK, üniversite öğrencileri için pek çok farklı burs imkânı sunan kurumlardan biri. Ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora sonrası ve yabancılara yönelik burslarıyla çok sayıda üniversite öğrencisine destek olunuyor. Yılın iki döneminde açılan başvurular, burs türüne göre farklı şartlara sahip oluyor. Bursların amacı öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve Türkiye'de yetişen bilim insanı sayısını artırmak. Başvurular, TÜBİTAK'ın kendi sitesi üzerinden alınır.

Türk Eğitim Vakfı Bursu

Türk Eğitim Vakfı, yurt içi burslarıyla pek çok öğrenciye maddi destek sunar. Lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler farklı burslardan yararlanabilir. Yurt içi burslarına ek olarak üstün başarı bursu, yüksek lisans ve doktora bursları da verilir. Burslar 9 aylık eğitim döneminde verilir. Bursiyerler mülakatlarla seçilir.