Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

İhracat mart ayında yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşti.

Aynı ayda ithalat ise yüzde 4.2 artışla 32 milyar 169 milyon dolar oldu. Mart ayında enerji ithalatı 6 milyar dolar olurken, 1,7 milyar dolarlık işlenmemiş altın ithalatı yapıldı.

Dış ticaret açığı martta 8,57 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Depremin sınırlı etkisi olacak"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin etkilerinin şubat ve mart aylarında yansıdığını, sonrasında daha sınırlı etki beklediklerini söyledi.