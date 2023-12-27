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"Tüm zorluklara rağmen Konya'nın ihracatı sürüyor"

Konya Sanayi Odası aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, ekonomideki tüm zor şartlara rağmen Konyalı sanayicilerin 2023 yılında da yatırım, üretim ve istihdama devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Konya’nın sanayi üretimi ile büyüyen bir şehir olduğunun al­tını çizen Büyükeğen, 2020 yı­lında başlayan pandemi süre­cinden bu yana, son 3 yıldır sa­nayicilerin yoğun bir mücadele verdiğini ifade ederek, “Pande­mi döneminden yani 2020’den bu yana ihracatımızı yüzde 50 artırdık. 2023’ün 11 ayında da, 2 milyar 996 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl, geçtiğimiz yılın 3.2 milyar dolarlık ihracat raka­mını aşacağız” dedi.

Toplantıda, oda olarak 2023 yılında yaptıkları faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Büyükeğen, “Almanya, Hollanda, İngiltere, Çin, Rusya, Avustralya, Ugan­da, Makedonya gibi 28 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve sektörle­rimizi tanıttık, yeni iş birliği ge­liştirilebilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Şehrimiz­de düzenlenen fuarlarda aktif olarak yer aldık. Döküm, oto­motiv, tarım makinesi, gıda gi­bi sektörlerde yurt dışında dü­zenlenen 5 fuara da, sanayicile­rimizle birlikte katılım sağladık. 8 adet de ikili iş görüşmesi et­kinliği düzenleyerek, ihracatı­mızın artırılmasına doğrudan katkı sağladık” ifadelerini kul­landı.