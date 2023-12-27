"Tüm zorluklara rağmen Konya'nın ihracatı sürüyor"
Konya Sanayi Odası aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, ekonomideki tüm zor şartlara rağmen Konyalı sanayicilerin 2023 yılında da yatırım, üretim ve istihdama devam ettiğini söyledi.
Konya’nın sanayi üretimi ile büyüyen bir şehir olduğunun altını çizen Büyükeğen, 2020 yılında başlayan pandemi sürecinden bu yana, son 3 yıldır sanayicilerin yoğun bir mücadele verdiğini ifade ederek, “Pandemi döneminden yani 2020’den bu yana ihracatımızı yüzde 50 artırdık. 2023’ün 11 ayında da, 2 milyar 996 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl, geçtiğimiz yılın 3.2 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacağız” dedi.
Toplantıda, oda olarak 2023 yılında yaptıkları faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Büyükeğen, “Almanya, Hollanda, İngiltere, Çin, Rusya, Avustralya, Uganda, Makedonya gibi 28 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve sektörlerimizi tanıttık, yeni iş birliği geliştirilebilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Şehrimizde düzenlenen fuarlarda aktif olarak yer aldık. Döküm, otomotiv, tarım makinesi, gıda gibi sektörlerde yurt dışında düzenlenen 5 fuara da, sanayicilerimizle birlikte katılım sağladık. 8 adet de ikili iş görüşmesi etkinliği düzenleyerek, ihracatımızın artırılmasına doğrudan katkı sağladık” ifadelerini kullandı.