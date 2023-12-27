"Tüm zorluklara rağmen Konya'nın ihracatı sürüyor"

Konya’nın sanayi üretimi ile büyüyen bir şehir olduğunun al­tını çizen Büyükeğen, 2020 yı­lında başlayan pandemi süre­cinden bu yana, son 3 yıldır sa­nayicilerin yoğun bir mücadele verdiğini ifade ederek, “Pande­mi döneminden yani 2020’den bu yana ihracatımızı yüzde 50 artırdık. 2023’ün 11 ayında da, 2 milyar 996 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl, geçtiğimiz yılın 3.2 milyar dolarlık ihracat raka­mını aşacağız” dedi.

Toplantıda, oda olarak 2023 yılında yaptıkları faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Büyükeğen, “Almanya, Hollanda, İngiltere, Çin, Rusya, Avustralya, Ugan­da, Makedonya gibi 28 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve sektörle­rimizi tanıttık, yeni iş birliği ge­liştirilebilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Şehrimiz­de düzenlenen fuarlarda aktif olarak yer aldık. Döküm, oto­motiv, tarım makinesi, gıda gi­bi sektörlerde yurt dışında dü­zenlenen 5 fuara da, sanayicile­rimizle birlikte katılım sağladık. 8 adet de ikili iş görüşmesi et­kinliği düzenleyerek, ihracatı­mızın artırılmasına doğrudan katkı sağladık” ifadelerini kul­landı.