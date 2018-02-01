Tunus, 'bankacılık'ta yatırım bekliyor

01 Şubat 2018

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Tunis El Manar ve Kartaca Teknik Üniversitesi'yle öğrenci değişimi anlaşması imzalamak için gittikleri Tunus ziyareti değerlendirdi.

Ziyaretin oldukça iyi geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin,Tunusluların turizm üzerine ciddi yatırım beklediklerini vurgulayarak, "Tunus’ta meydana gelen olaylardan sonra turizm sektörü yara almış. Ancak, yatırım yapılacak duruma da gelmiş. Ciddi potansiyelleri var, çok güzel kıyıları var. Turizmle alakalı yatırımlarla başlanabilir. Alt yapı yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu bize söylediler. Özellikle fiber optik kablo konusunda yatırıma ihtiyaçları var. Bankacılık sistemlerine de destek gerekiyor. Türkiye, Avrupa ülkelerinin birçoğundan da ileri bankacılık sistemine sahip dolayısıyla gıptayla bakıyorlar" diye konuştu.

Tarihi eser restorasyonu için talep

Özellikle Tunusluların 'tarihi eser restorasyonu' konusunda kendilerinde talepte bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Roma, Kartaca ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Tunus’ta hem finansman hem de eksper sıkıntısı sebebiyle renovasyon yapılamıyor. Burada çok ciddi tarihi eser restorasyonuna ihtiyaçları var. Çünkü orada Osmanlının mirasları da var. Hatta bizzat kedileri, 'Çok korkuyoruz, zamana karşı yarışıyoruz. Kültür mirasımızın önemli bir kısmı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. O yüzden bize tarihi eserrestorasyonu konusunda yardımcı olacak insanlar arıyoruz. Türkiye bunu başardı bize yardımcı olabilir mi?' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ciddi konut yetersizliği var"

Tunus'taki konut yetersizliğine de dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, şunları söyledi:

"Gayrimenkul fiyatlarının Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinden birçoğundan çok daha makul seviyede olduğunu gördüm. Ancak ciddi konut yetersizliği var. 12 milyon kişi Tunus'ta yaşıyor ama çoğu kişi iyi şartlarda yaşamıyor. Uygun finansman modeli ortaya konabilirse Tunus'ta ciddi gayrimenkul projelerinin olabileceğine inanıyorum. Şimdiden Çinliler Cezayir'e girmiş. Tunus'u kaderiyle baş başa bırakmamalıyız. Tabi bunu tarihi dokusunu koruyarak yapmalıyız. Refahı artıracak ortaklaşa projeler gerekiyor. Tunus Afrika'nın batıya açılan kapısı, çok yatırıma ihtiyaçları var. Tunus Büyükelçimiz tüm kesimler tarafından sayılıp,seviliyor, yatırım yapmak isteyenler mutlaka kendisiyle görüşmeli."

Kaynak: DHA