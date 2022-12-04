Tüpraş'a 2 yıl üst üste altın ödül

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, yılda iki kez dijital platformda yayımlanan ve sınırlı sayıda basılan kurum içi yayını Rafine Dergisi’nin başarılarını, ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen iş ödüllerinden biri olan ABD merkezli Stevie International Business Awards’ta şirket, Türkiye’de ilk kez iki yıl üst üste “En İyi Kurumsal Yayın” kategorisinin kazananı olarak, bu yıl da altın ödül aldı.

Tüpraş, “rafineri” kelimesini çağrıştıran Rafine ismiyle yayımladığı kurumsal yayınıyla, şirketin stratejik dönüşüm planında odaklandığı dört ana iş kolundan biri olan “Sürdürülebilir Rafinaj” odak alanına da vurgu yapıyor.

Türkiye’nin enerjisini üreten öncü şirket olarak, sürdürülebilirliğe ve kaynakların sorumlu kullanımına büyük önem veren Tüpraş, kurumsal yayınında şirkette hayata geçirdiği yenilikçi yaklaşımları ve iş süreçlerini, inovatif projeleri, çalışanların hikâyelerini ve yaşam tarzı içerikleri okuyucularına aktarıyor. RAFİNE dergisiyle; şirket çalışanları, müşterileri ve iş ortaklarından oluşan geniş bir ekosisteme hitap eden Tüpraş, tüm paydaşları arasında bilgi akışı ve sinerji yaratmayı sürdürüyor.

Rafine’de, Tüpraş’ın BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığı dikkat çekiyor

Tüpraş’ın dinamik ruhunu yansıtan içeriklere yer veren Rafine, ayrıca Tüpraş’ın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlılığına da işaret ediyor. Rafine, Tüpraş’ın bu konudaki faaliyetlerini raporlamayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, teknoloji ve inovasyon, eğitim ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımı odağında faaliyetlerini sürdüren Tüpraş, bu doğrultuda Rafine Dergisi’ni de dijital ortamda yayımlıyor.

Rafine Dergisi’nin son sayısında; Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun gazeteci, yazar Elif Ergu’ya, enerji alanındaki son gelişmeleri, 2030’lu yıllarda hayatımıza girecek yenilikleri ve Tüpraş’ın dönüşüm yolculuğunu anlattığı söyleşi, Tüpraş’ın Londra’da faaliyet gösteren iştiraki Tupras Trading UK hakkında özel haber çalışması, Tüpraş’ın sektörde ilk olan dijital müşteri deneyimi uygulamaları, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtını üretmek üzere Honeywell iş birliğiyle ilk adımı atması, Avrupa hidrojen pazarının lider paydaş kuruluşu Hydrogen Europe’a üye olması gibi konular ön plana çıkıyor.

Stevie International Business Awards’ta Stevie ödülünü kazananlar, dünya çapında 300’den fazla profesyonelin ortalama puanlarına göre iki aydan fazla süren değerlendirme sonucunda belirleniyor.