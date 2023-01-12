Turizmde 2023'ün iyi haberi "erken" geldi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yurt dışı erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış görüldüğünü, bunun turizmde parlak bir yıl geçirileceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Tatilcilerin istedikleri tesiste daha uygun fiyata tatil yapmasını sağlayan erken rezervasyon dönemi devam ediyor. Geçen kasımda başlayan ve nisana kadar sürecek bu dönem, turizmci için "düşük sezon" diye adlandırılan kış aylarında adeta can suyu oluyor.

Geçen yıl, kuzeyindeki Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel ekonomik kriz gibi sebeplere rağmen başarılı bir turizm sezonu yaşayan Türkiye, bu yıla yurt dışı erken rezervasyonlarında yaşanan artışın moraliyle başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı İşler, AA muhabirine, erken rezervasyonun tatilcilere istedikleri oteli daha ekonomik fiyatlarla kış sezonundan satın alma avantajı sağladığını söyledi.

Sezona göre yüzde 40-50 civarında bir indirimin mümkün olabildiğini aktaran İşler, otelcilerin de düşük sezonda nakit akış sağlaması nedeniyle erken rezervasyon sürecinden kazanç elde ettiğini vurguladı.

İşler, 50 milyon civarında turist ve yaklaşık 46 milyar dolar turizm getirisi ile 2022'nin tüm zamanların en iyi yılı olduğunu dile getirerek, yurt dışı erken rezervasyonlardaki talep artışı nedeniyle 2023 yılının çok daha güzel olacağını değerlendirdiklerini söyledi.

"Bu seneki yurt dışı erken rezervasyonlarımız geçen seneye göre yüzde 23 daha iyi." diyen İşler, şöyle konuştu:

"Bu da Türkiye'ye ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin yine parlak bir yıl geçireceğini ve rakiplerini geride bırakacağını öngörüyoruz. Biz 2023 yılında da bu rezervasyon akışıyla 60 milyon turiste yaklaşırız. Türk turizmi, pandemi engellemesine rağmen, Rusya-Ukrayna çatışmasına rağmen, hedefinden şaşmadan 60 milyona yaklaşır diye öngörüyoruz. Kişi başı gelirlerimizde 850-900 doların üzerine, yani 1000 dolar ortalamasına geliriz diye öngörüyoruz yabancı turist açısından. 12 olan 2022'deki geceleme ortalamasında 14 veya 15'e yaklaşır hale geleceğiz. Erken rezervasyonla beraber Türk turizmi, 2023 yılında ciddi bir rezervasyon akışı almaya başladı. Bu da 2023 yılının 2022 yılından daha iyi olacağının en büyük göstergesi."

Ağırlık Almanya ve Rusya'dan

Mehmet İşler, Türk turizminin, rekabetçi ortamda kendini sürdürülebilir kılmak için sadece deniz, kum, güneş değil sağlık, kruvaziyer, gastronomi, yayla, kongre, tarih, kültür, inanç, kış turizmi gibi birçok alanda çeşitlendiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin sağlık turizminin parlayan yıldızlarından olduğunu kaydeden İşler, bunda sağlıktaki altyapının çok iyi olması, Avrupa'dan daha ucuza ve çok daha başarılı işler yapılmasının etkili olduğunu anlattı.

Turizmde ana hedef pazarların Almanya ve Rusya olduğuna değinen İşler, şöyle devam etti:

"2023 yılında da bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Birinci ve ikinci sırada devam edecekler, hemen arkasında İngiltere ve Hollanda'yı görüyoruz. İran'dan girişlerimiz arttı. Orta Avrupa'dan özellikle Polonya'dan iyi girişler görüyoruz. Bu sene Fransa pazarında bir nebze olsa hareketlilik görüyoruz. Fransa pazarını kaybetmiştik. Fakat 2022'de bir kıpırdanma oldu. 2023'te de Türkiye'ye ilgileri olduğunu görüyoruz.

En önemli şey ise Orta Avrupa'nın da Türkiye'ye doğru bir ilgisini görüyoruz. Bunlar Türkiye için çok iyi şeyler. Eskiden biz Mısır liginden Yunanistan ligine gelmiştik. Şimdi de artık İspanya bizim için tek rakip. İspanya'yla başa baş noktasında Türk turizmi büyük adımlarla gidiyor. Bunun için de İspanya'nın en büyük rakamlarını yapan İngiltere pazarıydı. Türkiye artık İngiltere pazarından pay alıyor. Eskiden bir tek ana pazar üssünden hareket eden Türk turizmi modellemesi şimdi birçok pazara yayılmış durumda."