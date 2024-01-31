Turizmde 2028 hedefi 100 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.