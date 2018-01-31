Turizmde bir iyi bir kötü veri

31 Ocak 2018

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2017 yılında Türkiye genelindeki otel doluluklarında yüzde 18 iyileşme kaydedildiğini ve bunun Avrupa ülkelerindeki en yüksek artış oranı olduğunu söyledi. Bayındır buna karşın, Türkiye'nin 2017'de oda fiyatlarının Avrupa ülkeleri arasında en fazla düşen ülke olduğuna işaret etti.

Turizm Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2017 yılında yüzde 27.84 artışla 32.41 milyon kişi oldu. Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip turizm sektörü 2016 yılında güvenlik endişeleri ve Rusya ile bozulan ilişkilerden en çok etkilenen sektör konumundaydı.

TÜROB'dan analiz şirketi STR verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre; 2017 yılında Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 18 artışla yüzde 60.2 oldu. Doluluk oranları İstanbul'da yüzde 26 artışla yüzde 62.6, Antalya'da yüzde 11.5 artışla yüzde 59.8 olarak gerçekleşti.

Buna göre, 2017'de Avrupa'da otel doluluklarında en yüksek artışı gösteren ülke Türkiye oldu.

Buna karşın oda fiyatlarında en büyük kaybı da yüzde 12.4 düşüş ve ortalama 66.8 euro ile Türkiye yaşadı.

En düşük Türkiye, en yüksek İsviçre

Akdeniz bölgesi ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığında; doluluk oranı Yunanistan'da yüzde 72.3, İspanya'da yüzde 74.6 olurken; İtalya'da yüzde 68.5, Fransa'da yüzde 66.6 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 66.8 euro olan ortalama oda fiyatı ise Yunanistan'da 119.7, İspanya'da 114.1 euro, İtalya'da 142.8, Fransa'da ise 118.1 euro oldu. En yüksek ortalama oda fiyatına sahip ülke ise 192.8 euro ile İsviçre oldu.

"2018 için umutlarımız yeşerdi"

Fiyatlardaki gerilemenin Türkiye'nin turizm gelirlerine olumsuz etkisinin net olarak görüldüğüne işaret eden Bayındır, "Henüz fiyatlarda arzu ettiğimiz seviyeye dönemesek de 2018 ve daha sonraki yıllar için umutlarımızın yeşerdiğini söyleyebilirim" dedi ve ekledi:

"Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Dolayısıyla 2018 yılında bir yükselme trendi başlayacaktır. Turist sayısında yine çift haneli artış yakalayabiliriz. Ancak fiyatlardaki yükseliş trendinin de bu kadar hızlı olmasını beklemek yanlış olur."

"Fiyatlarda düzelme yoluna girilmesi gerek"

Turist sayısındaki artıştan ziyade, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanılması gerektiğini vurgulayan Bayındır, "2018 yılının en önemli çalışması bu olmalı. Turizmcilerin de fiyat konusunda direnç göstermesi lazım. Fiyatları hızlı yükseltmeyelim ama bizi ve müşteriyi rahatsız etmeyecek normal yükselişlerle fiyatlarda da düzelme yoluna girmemiz lazım" diye konuştu.

Bayındır, fiyatlar açısından artık daha aşağıya inmenin de mümkün olmadığını söyledi.

Güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan uçak krizine bağlı olarak 2016 yılında Türkiye yabancı ziyaretçi sayısında sert düşüş yaşanmış; turist sayısındaki düşüşle birlikte turizm sektörü de sert fiyat indirimlerine gitmişti. 2017 yılında yabancı ziyaretçi sayısında yaşanan kademeli iyileşme ile birlikte Türkiye'nin turizm gelirleri de 2017'de yüzde 18.9 artışla 26.28 milyar dolar oldu. Ancak sektör 2014 yılındaki 34.3 milyar dolarlık gelire ulaşmaktan ise henüz uzak.

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

Kaynak: Reuters