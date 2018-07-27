Turizmde gelir artış hızı doluluğu geçti

27 Temmuz 2018

Selenay YAĞCI

Turizmde krizin aşıldığına dair önemli bir sinyal geldi. Turist sayısındaki artış nihayet gelirlere de yansıdı.

Haziranda son 3 yılın gelir rekoru kırıldı ve oda gelir artış hızı, doluluk artışını geçti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve STR verilerine göre Türkiye genelinde oda başı gelir yüzde 47.1 artışla 45.4 euroya yükseldi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır yıl sonu itibariyle hem turist sayısında hem doluluklarda çift haneli artış olacağını söyledi. Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya ise “Doluluklarda turizmde en iyi yıllar olan 2014-2015’i yakaladık. İstanbul’a 2013’ten fazla turist geliyor. Fiyatta da en iyi yılların yüzde 70’ine ulaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin haziran otel dolulukları, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 24.9 artarak ortalama yüzde 56 oldu. Dünya Kupası’na rağmen yaşanan artış, gelir artışıyla perçinlendi. Haziran ayında asıl dikkat çeken yükseliş oda başı gelirde gerçekleşti. Doluluk artışları, 3 yıldır fiyat artıramayan sektöre, fiyat artışları konusunda da olumlu etki yaratmıştı. İstanbul’da mart- nisan aylarında yüzde 50 fiyat artışları görülmüştü. Bu artışlar devam etti ve haziran ayında turizm sektöründe 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve STR’ın verilerine göre otellerdeki oda gelir artış hızı, doluluk artışını geçti. Türkiye genelinde oda başı gelir yüzde 47.1 artışla 45.4 euroya çıktı. Ocak-Haziran 2018’de ise ortalama doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 17.2 artışla yüzde 63.1; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7.8 artışla 65.2 euro; toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 26.9 artışla 41.1 euro oldu.

Dünya Kupası’na rağmen...

Otel doluluklarında mayıs ayında yaşanan yüzde 2.8 düşüşle birlikte turizmcilerde, Rusya’daki Dünya Kupası'nın Türkiye’yi etkileyeceği endişesi olmuştu. Korkulan olmadı. Haziranda son 3 yıldan beri ilk kez konaklama sektöründeki oda gelir artış hızının doluluk artışını geçtiğini söyleyen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu vurguladı. Haziran ayında fiyatlardaki artışın oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bayındır, “Geçen 2-3 yıldaki büyük oranlı gerilemelerden kaynaklanan bir baz etkisi olsa da yükselişin hızlı olması memnuniyet verici. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle hem turist sayısında hem doluluklarda çift haneli artış beklentimizi koruyoruz” dedi.

Temmuzda da doluluk yüksek

Beklentilerin turist sayısı artışında gerçekleştiğini söyleyen Bayındır, şunları ekledi: “Yüksek sezonla birlikte fiyat artışı bizi mutlu ediyor. Temmuzda da özellikle kıyı otellerde yüksek doluluklar yaşanıyor. Dünya Kupası, seçim süreci ile ana pazarlarımızdan İran’da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupalı turist artışının sınırlı kalması, Rusya’da ise tur operatörlerinin mali sıkıntı içinde oldukları haberleri mayısta bir miktar düşüşe neden olmuştu. Ancak haziran ayında Orta Doğu ve İran pazarı ile yavaş da olsa yeniden canlanmaya başlayan Avrupa ve Asya pazarlarındaki artışın etkisiyle yeniden yükseliş başladı.” “Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” diyen Bayındır, “Yeni bakanımız da “Özellikle Türkiye’ye seyahat eden ‘nitelikli turist’ dediğimiz gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz.” sözleriyle bizi memnun etti” diye konuştu.

Avrupa’da en yüksek artış

Türkiye’nin haziranda otel dolulukları yüzde 24.9 artarak ortalama yüzde 56 oldu. Haziranda Avrupa ülkeleri doluluklarında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Ancak doluluk oranları sıralamasında Türkiye, 27 ülke arasında son sırada yer almaktan kurtulamadı.

TÜRSAB: 100 milyon turisti ağırlayabiliriz



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının artmasıyla bu hedefe ulaşabiliriz” dedi. Türkiye'ye 2016’da 22 milyon turist geldiğini, rakamın bu yıl 40 milyona ulaşmasını beklediğini belirten Bağlıkaya, Türkiye’nin, potansiyelini 2 yılda yüzde 50’ye yakın artırdığına işaret etti.

İstanbul'un günlük oda bedeli 87.8 euro

İstanbul’un doluluk oranı haziranda yüzde 29.8 artarak yüzde 57 olarak açıklandı. Avrupa’da Haziran 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli ise 87.8 euroya ulaşırken, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 65.3 artarak, 30.2 eurodan, 50 euroya yükseldi. 2018 yılı ilk 6 aylık performansta ise İstanbul doluluk oranı ve oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu. Ocak–Haziran döneminde 2017’de yüzde 54 olan doluluk oranı 2018’de yüzde 67.1’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 70.2 eurodan 77.7 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 37.9 eurodan 52.1 euroya yükseldi.

Türkiye'nin en pahalısı Antalya oldu



Antalya 'da Haziranda doluluklar yüzde 17.8 artarak, yüzde 65.7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 15.2 artışla 115.5 euro ulaşarak, Türkiye'nin en pahası destinasyonu oldu. Oda başı elde edilen gelir ise geçen yıla göre yüzde 35.7 artışla 75.9 euroya yükseldi. Antalya’da Ocak–Haziran döneminde 2017’de yüzde 53.9 olan doluluklar, 2018’de yüzde 60.1’e; ortalama günlük satılan oda bedel 59.7 eurodan 62.9 euroya oda başı elde edilen gelir 32.2 eurodan 37.8 euroya yükseldi.