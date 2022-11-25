Turizmde son teknolojiler TEKNOFEST’te yarışıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışması'nda katılımcıların zengin kültür, turizm imkanlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacakları birbirinden değerli çalışmalar yarışıyor.

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken altı farklı tema sunuluyor. Yenilikçi kültürel tanıtım, yenilikçi turizm tanıtım, güvenli ve akıllı otelcilik, dijital kültür-turizm oyunları, arttırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusu ve turizm asistanından oluşan temalarla hazırlanacak projelerin turizm sektörümüze katma değer sağlaması hedefleniyor.

Başvuruların 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam ettiği, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabildiği yarışmada takımlar maksimum 8 kişiden oluşabiliyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin iki ayrı kategoride değerlendirildiği Turizm Teknolojileri Yarışmasında lise seviyesinde birincilik ödülü 30.000 TL, ikincilik ödülü 20.000 TL, üçüncülük ödülü ise 10.000 TL’lik para ödülünden oluşuyor. Üniversite ve üzeri seviyede takımlarda da birincileri 40.000 TL, ikincileri 30.000 TL ve üçüncüleri 20.000 TL değerinde para ödülü bekliyor.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak.