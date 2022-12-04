Turizmde tarihi rekor beklentisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, herhangi bir aksilik olmaz ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında tarihin en yüksek turist sayısı ve en yüksek gelirine ulaşılacağını söyledi. Bağlıkaya, asıl önemli olanın kişi başı turizm gelirlerini artırmak olduğunu, bu bakımdan hem kişi başı turizm gelirini hem de gecelik kişi başı gelirlerini artıracak bir turizm politikasını baştan kurgulamanın önem arz ettiğini dile getirdi.

Rezervasyonlar iyi gidiyor

Bağlıkaya, seyahat acentelerinden aldıkları bilgilere göre kış döneminin de hareketli geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Özellikle doğa, termal ve kayak turizmiyle canlanan destinasyonlarımıza iç ve dış pazardan talep yüksek. Geçen yıla göre daha güzel bir kış sezonu geçirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı yaz sezonu için ülkemize yönelik rezervasyon talepleri ise gayet iyi seyrediyor. Kasım ayı başında katıldığımız WTM Londra Fuarı’nda çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Diğer pazarlardan da pozitif haberler alıyoruz. Herhangi bir aksilik olmaz ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında tarihin en yüksek turist sayısı ve en yüksek gelirine ulaşmış olacağız.”

Altın yumurtlayan sektör

Bağlıkaya, turizm sektörünün destek beklediği alanlara ilişkin, büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde olan ve emek-bilgi yoğun çalışan seyahat acentelerinin, finansmana erişim olanaklarının artırılmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Turizm sektörü 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yasası’nın sektörün ihtiyaçları çerçevesinde güncellenmesini bekliyor.

Sektörün üzerindeki önemli yüklerden birinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın aldığı katkı payı olduğunu söyleyen Bağlıkaya, “Topladığı paranın nasıl harcandığı konusunda da turizm sektörüne yönelik yeterli bir bilgilendirme bulunmuyor. Turizm ülke için altın yumurtlayan tavuk konumunda. Ancak bugün yapılan, bu altın yumurtlayan tavuğu beslemek yerine kesmeye çalışmak. Bu anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor.”

Bağlıkaya, turizm sektörünün salgının oluşturduğu hasarları tam olarak atlatamadığını, konaklama vergisinin 2023 'te devreye girmesinin sektörü zorlayacağını, bu bakımdan TÜRSAB olarak öncelikli beklentilerinin vergi uygulanmasının ertelenmesi olduğunu söyledi.