Turizmden 25 milyar dolar gelir bekleniyor

25 Ekim 2017

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye'nin turizm gelirinin bu yıl 24-25 milyar dolar civarında olmasını beklediklerini belirtti.

2017 turizm sezonunun 2016'ya nazaran iyi geçtiğini ancak 2014 ve 2015 rakamlarının henüz yakalanamadığını söyleyen Ulusoy, "Türk turizmcileri olarak tüm olumsuzluklara rağmen bu yıldan da alnımızın akıyla çıkacağız. 2017'de ülkemizin turizm gelirinin 24-25 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yılın 10. ayındayız, önümüzde 2 ay daha var. Bu sene turizmden sağlanan döviz girdisi anlamında 2016'yı geçeriz ama 2015'i yakalayamayız diye düşünüyorum. Bunun için de ülkemizdeki tüm turizmciler olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'ye en fazla dövizi ülke olarak Almanya'nın, kişi başı olarak ise Amerika ile Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden gelen turistlerin getirdiğini anlatan Ulusoy, "Geçtiğimiz yıllarda ABD vatandaşları kişi başı turizm harcamasında başı çekti. Sonrasında Çin, Japonya ve Güney Kore gibi uzak destinasyonlardan gelenlerin harcama düzeyleri yükseldi. Biz Türkiye'de ağırlıklı olarak kültür turlarından para kazanıyoruz. Almanya, Amerika ve Rusya kültür turlarını tercih ederek ülkemizi ziyaret ediyorlar" bilgisini verdi.

Vize krizinin ABD'li turist sayısını etkilemesi beklenmiyor

Ulusoy, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasının turizme etkisini değerlendirirken de "Vize krizinden sonra Amerikalı turistlerde sayısal anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunlar siyasi kararlar ama inşallah en kısa sürede düzelir. Türkiye bunu hak etmedi. Dost bir ülkeden bunu beklemezdim." dedi.

Kaynak: AA