Türk dünyasını sigortaya alan buluşma

Sevilay ÇOBAN/ŞUŞA

sevilay.coban@dunya.com

Türk Dünyası Sigor­ta Birliği, 14 Eylül'de Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen ilk genel kurul toplantısıyla resmen faaliyete geçti. Mayıs 2022’de İstanbul’da düzen­lenen Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde temelleri atılan Türk Dünyası Sigorta Birli­ği, Azerbaycan, Türkiye, Ka­zakistan, Özbekistan ve Kır­gızistan’ın kurucu üyeliğiyle hayata geçti. Birliğe, Maca­ristan, Türkmenistan ve Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci statüsüyle katıldı. Şuşa'daki genel kurulda ka­bul edilen yol haritası, birli­ğin sembolik bir adım olmak­tan öte, bölgesel sigortacılığa yön verecek somut hedefle­re sahip stratejik bir yapı ol­duğunu ortaya koydu. Birli­ğin kuruluş amaçları arasın­da, üye ülkeler arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımı, per­sonel değişimi, ortak sigor­ta ve reasürans havuzlarının oluşturulması, afet ve tarım sigortalarında işbirliği ile di­jitalleşme ve teknoloji trans­feri gibi başlıklar öne çıktı.

“Sektörümüz, yatırım, birleşme ve satın almalarla büyüyecek”

Genel Kurul sırasında DÜNYA Gazetesi’nin so­rularını yanıtlayan Tür­kiye Sigorta Birliği Başka­nı Uğur Gülen, Türkiye si­gorta sektörü bu işe birliği sayesinde deneyim payla­şımında bulunacağına dik­kati çekerek, “Bu çok önem­li bir şey. Çünkü bu sayede sektörü sadece Türkiye de­ğil, Türkiye'nin dışında da büyütme imkânı bulacağız. Bu Türk sigorta sektörüne gelecekte yatırım fırsatları çıkaracak. Türk yatırımcısı gelip buralarda şirketler ku­racak. Belki oradaki şirket­lerin de Türkiye'de faaliyet göstermesini sağlayacağız. Deneyim nasıl aktarılır? Tamam, birlikler sayesinde aktarılır ama buralara gelip yatırım yaparak da deneyim aktarması yapılabilir. Ben de ona inanıyorum açıkça­sı. Ben Türk sigorta şirket­lerinin bu bölgelerde ofis­ler açacağını, şirketler satın alacağını, birleşmeler yapa­cağını öngörüyorum önü­müzdeki dönemde. Türk gücünün dünyaya tanıtıl­masında sigorta sektörü, öncü rol oynayacak” dedi.

“Avrupa’da potansiyel durmuş durumda”

“Türk şirketlerinin Avru­pa'da büyüme imkânı çok kolay değil” diyen Gülen, şöyle devam etti: “Çünkü za­ten Avrupa'daki büyük şir­ketler Türkiye'de var. Ora­larda köşeler kapılmış ve orada zaten potansiyeller de durmuş durumda. Oralarda büyüme oranları da çok za­yıf. Bu bölgeler henüz daha ekonomik aktivite olarak dü­şük gayri sarfi yurtiçi hasıla­ları var. Kişi başına gelirle­ri oldukça düşük. Ama şimdi sıra bunların büyümesinde. Bu cumhuriyetlerin büyü­mesinde. O yüzden bu cum­huriyetler büyürken Türkiye ile birlikte büyümeleri, Türk şirketlerin buralarda iş im­kânları yaratmaları sanıyo­rum ki benim de öngördü­ğüm noktalardan biri.”

Yatırımcı Türk şirketlerinin menfaatleri korunacak

Günel, iş birliği yapılacak öncelikle sektörler hakkın­da bilgi vererek, “Öncelikle afet ve iklim değişiklikleri tabi gündemin ana konusu. Biliyorsunuz dört tane te­mel koruma açığı var dünya­da. Bu bölgede de aynı koru­ma açıkları var, Türkiye'de de aynı koruma açıkları var. Bunlardan biri emeklilik ko­ruma açığı, bir tanesi sağ­lık koruma açığı, bir tanesi doğal afet üslerine karşı ko­ruma açığı, bir diğeri de si­ber koruma açığı. Bence bu sırayla ilerleyeceğini öngö­rüyorum. Hem BES tarafını bizim tanıtmamız hem afet havuzlarını tanıtmamız hem de kendimiz havuz kurma­mız lazım. "Türk devletle­rinin sigorta şirketlerinden oluşan havuzlar kurmamız gerekiyor. Sadece sigorta sektörü değil, inşaat, ener­ji şirketleri, tekstil alanında Türk şirketleri bu bölgede büyük yatırımcılar. Bir yer­de tüm Türk şirketlerinin bu bölgedeki Türk menfaatleri­nin korunması anlamında da bu tip bir sigorta birliği çok faydalı. O yüzden ortak ha­vuzların kurulması, resasü­rans havuzlarının kurulması çok değerli. Bence ilk adım bu olabilir” diye konuştu.

İkinci büyük adım da tek­noloji transferi olacağına vurgu yapan Gülen, şöyle devam etti: “Türkiye tekno­loji konusunda Avrupa'dan da diğer kıtalardan da çok ileride. Özellikle sigorta bil­gi merkezi ve emekli göze­tim merkezi gibi iki tane çok değerli teknoloji şirketimiz var. O deneyimleri buraya aktarmak ikinci önceliği­miz olabilir. Önce afet ha­vuzlarının kurulması, on­dan sonra teknoloji trans­feri. Daha sonrasında da belki çalışanların deneyim paylaşımı olabilir. Dördün­cü şey de bu ülkelere birey­sel emeklilik deneyiminin aktarılması olabilir.” Sek­törün 22 trilyon dolar temi­nat, 72,5 milyar dolar aktif büyüklük, 8,1 milyar dolar özkaynak ve 50 milyar dolar fon büyüklüğü ile ülke eko­nomisinin en güçlü yapı taş­larından biri olduğunu be­lirten Gülen, 2030 yılı için 50 milyar dolar prim üreti­mi ve yüzde 5 penetrasyon hedeflediklerini kaydetti.

“Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız”

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) Başkanı Davut Men­teş ise Türk Dünyası Sigor­ta Birliğinin tarihi bir fır­sat sunduğunu kaydederek, “Bu birlikteliğin sadece im­zada kalmaması ve kısa or­ta uzun vadeli üst politika hedefleriyle desteklenmesi çok önemlidir. Türkiye, do­ğal afet sigortası, tarım si­gortası, bireysel emeklilik ve dijitalleşme alanındaki tec­rübelerini paylaşmaya hazır. Türk dünyasının yükselişi ancak birlikte hareket ede­rek mümkün olacaktır. SED­DK olarak bu birlikteliği tüm desteğimizi taahhüt ediyo­ruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Sigortacı­lar Birliği Genel Müdürü Elmar Mirsalayev de Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin, Türk Devletleri Teşkilatı­nın amaç ve yapısını da güç­lendirdiğini belirterek, "Bu yeni oluşum, Birliğimizi ye­ni başarılara ve daha büyük projelere taşıyacaktır. Türk dünyası sigortacılarının bu platformda birleşmesi, si­gortacılığın gelişim imkân­larını da artıracaktır” de­ğerlendirmesinde bulundu.

“TES'in kesinti oranı ve kesimleri belli değil”

SDDK Başkanı Davut Menteş, 10 Eylül Çarşamba günü DÜNYA Gazetesi’nin manşetinde yer alan ‘Emekliye ek maaş’ geliyor haberine ilişkin bilgi aktarımında bulundu. Konuya ilişkin ilgili bütün kurum ve kuruluşların Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin kapsamına ilişkin çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Menteş, “Orada hâlihazırda netleşmeyen bazı noktalar var. Titiz ve süreçte herkesin mutabık kalmasını sağlayacak bir formül üzerinde çalışıyoruz. Normalde çalışırken emeklilik için %8 gibi bir birikim yapılması gerekiyor. Şimdi %3 işverenden %3 çalışandan olmak üzere bir taslak var ortada ama burada kesinleşmiş bir durum yok. Bu kesintilerin nasıl formüle edileceği kimlerden yapılacağı da netleşmedi” diye konuştu

‘Ömür Boyu Yenilemede’ fahiş fiyat artışı sona erecek

Sağlık sigortasında ‘ömür boyu yenileme garantisi’ adı altında sunulan ürüne yönelik yapılacak yeni düzenleme yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Bu yönetmelikle, belirli bir hasar/prim rasyosunun altında kalan (örn. %90'ın üzerinde çıkmayan) ve belirli bir yaşa (örn. 65 yaş) kadar bu şartları sağlayan sigortalılara "ömür boyu yenileme garantisi" verilecek. Konuya ilişkin bilgi paylaşan SDDK Başkanı Davut Menteş, sağlık branşında sağlıklı bir rekabet olmadığı ve oligopolistik fiyatlamaların bulunduğu kaydetti. Menteş, “Gündeminizde bu konuya ilişkin bir yönetmelik var. Genelgeyi Resmi Gazete’de yayınlanması için gönderdik. Bu konuda süreçler tamamlandı. Şirketler ömür boyu yenileme garantisini gerçekten uygulamak zorunda kalacaklar ve buradaki fahiş fiyat artışları mümkün olmayacak. Bir yaş sınırı olacak ama onun altındaki herkes bu kapsama girecek. Sigortalanın yaşı ilerlese dahi fiyatlama normal artışlarla korunacak ve ilave yeni hastalıklarına rağmen bu güvenceye sahip olacak. Bu uygulamayla erken yaşta sağlık sigortası yapılmasını özendirecek. Sigortalı 3 yıllık sürede bu statüye eriştiğinde bu ona bir hak olarak verilecek. Sigortanın hangi sigorta şirketinden yapıldığının önemi yok, e-devlet bilgilerine işlenecek” dedi.