Türk gıda ihracatçıları Suudi Arabistan’da 1 milyar dolar hedef koydu

Türk gıda ihracatçıları, Suudi Arabistan pazarında büyüme hedefini yükseltti. Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde düzenlenen “Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti” programı kapsamında, Riyad’da önemli temaslar gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye’den 18 firma, Suudi Arabistan’dan ise 44 ithalatçı firma katıldı. Heyet boyunca 280 ikili iş görüşmesi yapıldı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, katılımcı Türk firmalarının her birinin ortalama 12 iş görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, bu etkinliğin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Öztürk, Suudi Arabistan’ın 27 milyar dolarlık yıllık gıda ithalatı hacmi olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu pazarda çok daha yüksek bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

2024 yılında Suudi Arabistan’a gıda ihracatı yüzde 23 artarak 461 milyon dolara yükselirken, 2025’in ilk çeyreğinde bu rakam yüzde 13 artışla 146 milyon dolara ulaştı. Öztürk, “Bu yıl 500 milyon dolar barajını aşmayı, önümüzdeki beş yılda ise 1 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. Görüşmelerin kısa sürede ihracat sözleşmelerine dönüşmesini bekliyoruz” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise Suudi Arabistan’ın her zaman öncelikli bir pazar olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den bu ülkeye ihracatın artırılması için Suriye üzerinden karayolu geçişinin açılmasını talep ettiklerini söyledi. Uçak, bu güzergâhın açılmasıyla ihracat süresinin kısalacağını, maliyetlerin azalacağını ve ticaretin hızlanacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında Türk firmaları, Carrefour’un Suudi Arabistan Satınalma ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Florent Gomez ile görüştü. Ayrıca Al Othaim, Lulu Marketleri ve Green Life firmaları ziyaret edildi. Heyete eşlik eden birlik başkanları, Suudi Arabistan Türkiye Büyükelçisi Emrullah İşler ile de bir araya geldi. Büyükelçi İşler, Türk ihracatçılara gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti’ne katılan Türk firmaları arasında kahve, baharat, yağlı tohum, tahin, helva, reçel, yaş meyve sebze, sos, zeytinyağı, şekerli mamuller, çikolata, salça, konserve, kuru meyve, süt ürünleri ve donuk meyve sebze ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren ihracatçılar yer aldı.