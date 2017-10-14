Türk girişimci, Avusturya Shell'in operasyon ortağı oldu

14 Ekim 2017

Avrupa’da otomotiv mühendisliği okumaya ortaokul yıllarında karar veren Halil İbrahim Özdemir’in girişimcilik vizyonu, onu 2011’de mühendislik eğitimi almak için gittiği Avusturya’da araç muayene şirketi kurmaya kadar taşıdı.

Hatay Dörtyol’da 1990’da doğan genç girişimci Özdemir, yaptığı değerlendirmede, Viyana’da 2012’de projesini aktardığı Sivaslı yatırımcı Kerem Ateşli’nin finansman sağlamasıyla Pala&Co Motors araç muayene şirketini kurduklarını anlattı.

Özdemir, Avusturya’nın en büyük Türk kökenli araç muayene istasyonları zinciriyle Shell gibi bir dünya devinin bünyesine girdiklerini belirterek, bu ülkede Shell ile operasyon ortaklıkları bulunduğunu bildirdi. Şirketin muayene istasyonlarının Shell arazileri üzerinde kurulduğunu anlatan Özdemir, söz konusu ortaklığın 2015’te ana yüklenicinin Shell olduğu Avusturya Devlet Demir Yolları arazisi üzerindeki bir muayene istasyonunu devralmalarıyla başladığını söyledi.

“Dördüncü şubeyi açmak için hazırlanıyoruz”

Pala&Co-Motors’un ilk araç muayene istasyonunun Viyana’nın 11. bölgesinde kurulduğunu belirten Özdemir, ondan 3 buçuk yıl sonra kapasiteyi aşan müşteri potansiyelini doyurmak için aynı eyalette ikinci şubeyi açtıklarını aktardı.

Söz konusu ortaklık sürecinde Shell’in iş ilişkilerindeki titizliğini gördüklerini aktaran Özdemir, “Shell çöpünü döktürdüğü şirketi bile üstüne düşerek sorguluyor. Kendisine zarar getirecek firmalarla iş ilişkisi bulunanlarla çalışmıyor. Bugün Pala&Co Motors şirketi bu konumdaysa arka planında toplamda 2 buçuk yıllık bir güvenlik araştırması olduğu içindir. Şu anda Shell’e ait bir arazi üzerinde dördüncü şubeyi açmak için hazırlanıyoruz. Tüm bu süreçte istenen 5 referans ve tavsiye mektubu Avrupalı yetkin profesörler tarafından yazıldı. Sağladığım bu güven benim için milyon dolarlardan çok daha değerli.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, girişimciliğinin kendisini Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in davetine kadar taşıyarak, birçok üst düzey devlet ve ticaret adamıyla irtibat kurmasına vesile olduğunu dile getirdi.

“Hedefimiz Avrupa’daki Müslüman Türk imajını iyileştirmek”

En büyük hedeflerinden birinin, Avrupa’daki Müslüman Türk imajını iyileştirmek olduğunu kaydeden Özdemir, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) de kendilerini bu konuda desteklediğini belirtti.

Türkiye’den on yıllar önce işçi statüsünde göç eden vatandaşların Avrupa’da uzun bir dönem Türkiye’yi temsil ettiğini dile getiren Özdemir, bu kitleden sıyrılan eğitimli kadronun son yıllarda işveren statüsünde temsili devraldığını da belirtti.

Özdemir, “Üniversite diploması yalnızca takım elbise niteliği taşır. Bireyin sosyal yeterlilik ve temsil kabiliyeti olmadığı takdirde Harward’ı bitirmesi dahi onu yönetici yapamayacaktır.” sözleriyle genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Uzun dönemde diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye franchising verilebileceğini aktaran Özdemir, “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) üye bir markayız. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

“Türkiye elektrikli araçta treni kaçırmadı”

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk’un “Bir gün herkes elektrikli otomobil için kuyruğa girecek” sözlerini hatırlatan Özdemir, Türkiye’nin de bu konuda treni kaçırmadığını ifade etti.

Elektrikli otomobiller geliştirilirken petrol türevi araçlara olan talep dengesinin bozulmayacağını öne süren Özdemir, petrole olan bağımlılığın hiçbir zaman büyük ölçüde azalmayacağını dile getirdi. Özdemir petrol fiyatlarının bu gelişmeler ışığında değişimini değerlendirerek, “Elleri çok güçlü olan petrol üreticileri sektörün petrole duyduğu ihtiyaçtan çok, bürokratik ve siyasi gelişmelerden besleniyor. Bu ölçüde değişen dünya düzeninde uzun vadede petrol fiyatlarının yükseleceğini tahmin ediyorum.” dedi.

Kaynak: AA