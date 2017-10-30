Türk halıcılardan THY'ye tepki

30 Ekim 2017

Geçtiğimiz hafta Kabil'de Türk Hava Yolları (THY) ve Afganistan Halı Üreticileri Birliği tarafından imzalanan anlaşmaya göre Afgan halıları yüzde 50'den fazla indirim ile THY tarafından taşınacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, söz konusu desteğin Türk üreticiye verilmemesini eleştirdi.

Uysal, "Afganistan ile yapılan anlaşmaya göre THY Afgan Halılarını Dubai'ye 8 sente taşıyorken, Türk halısını kilogramı 2-3 dolardan taşıyor. Türk halısı hepimizin ortak mirasıdır. Bizlere verilmeyen desteğin Afgan halısına veriliyor olması üzücü. 5 sene öncesine kadar ülkemize gelen turistlerin alımlarıyla 1 milyar dolara yakın el halısı ihraç ederken, şuan bu rakam 200-300 milyon dolarlar seviyesine düşmüş durumda ve bu ihracatın neredeyse tamamına yakını uçak kargo yoluyla yapılmakta. Türk halıcısı online ticaret ile ayakta duruyor. Online ticaretinde neredeyse tamamına yakını hava kargo ile gerçekleştiriliyor. Böyle bir destek sektörümüze can suyu olmuş olurdu" dedi.

Afgan halısını THY uçuracak!