Türk hava sahası yarım dakika boş kalmadı

21 Ocak 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4,5 arttığını belirterek, "Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti" dedi.

Arslan, sivil havacılık altyapısına yönelik yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğünü söyledi.

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10,3 büyüdüğüne işaret eden Arslan, 2008 yılında 79 milyon 887 bin 380 olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyon 318 bin 708'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de yurt içinde 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediğini ifade eden Arslan, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketinin 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yaptığını dile getirdi.

Arslan, 2003'te yurt dışında sadece 50 ülkede 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken, geçen yıl sonu itibarıyla bu rakamın toplam 119 ülkede 296 noktaya yükseldiğine dikkati çekerek, bu verilerin Türkiye'nin havacılıkta her geçen gün hızla büyüdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4,5 arttığını ifade eden Arslan, "Önceki yıl 1 milyon 829 bin 908 olan uçuş sayısı, geçen yıl 1 milyon 912 bin 216'ya yükseldi. Bir başka ifadeyle, Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti" diye konuştu.

"Hem iç hat hem de dış hat uçuşları arttı"

Geçen yıl havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşların oluşturduğunu anlatan Arslan, bu uçuşların sayısının geçen yıl 2016'ya göre iç hatlarda yüzde 3,2 artarak 699 bin 166'dan 721 bin 740'a yükseldiğini bildirdi.

Arslan, dış hatlarda ise ticari uçuşların yüzde 6,2 artarak 535 bin 469'dan 568 bin 809'a çıktığını belirterek, Türkiye genelinde söz konusu rakamın yüzde 4,5 artışla 1 milyon 234 bin 635'ten 1 milyon 290 bin 549'a yükseldiğini söyledi.

Bakan Arslan, 2017 sonu itibarıyla hem iç hat hem de dış hat uçak trafiğinde artış görüldüğünü dile getirerek, "İç hat uçak trafiği 2017'de, 2016'ya göre yüzde 2,8 artarak 886 bin 228'den 910 bin 684'e yükseldi. Dış hat uçak trafiği ise yüzde 3,8 yükselerek 566 bin 767'den 588 bin 435'e çıktı. Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 9,6 arttı." ifadesini kullandı.

Türk hava sahasından geçen yıl 413 bin 97 üst geçiş gerçekleştiğine işaret eden Arslan, "Böylece Türk hava sahası toplam 1 milyon 912 bin 216 uçuşa ev sahipliği yaptı" dedi.

Arslan: Havayolu ağında yolcu sayısı rekor seviyeye erişti

Kaynak: AA