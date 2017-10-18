"Türk havacılığı her yıl yüzde 15 büyüyor"

18 Ekim 2017

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, "Türkiye'de havacılık dünya standartlarının çok üzerinde. Dünya sivil havacılığı yüzde 5-5,5 civarında, Türk havacılığı ise her yıl yüzde 15 büyüyor" dedi.

Tosun, yaptığı açıklamada, Türkiye'de havayolu taşımacılığına, Türk Hava Yolları (THY) ve özel taşımacılar olarak iki yönlü bakılması gerektiğini söyledi.

THY'nin grubunda çok iyi bir pozisyonda bulunduğunu ifade eden Tosun, "Dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi. Bizim de gurur duyduğumuz markamız. Özel sektör konusunda da artık taşlar yerine oturdu. Dolayısıyla özel sektör de belli bir hacme sahip. Özel sektör gereğinden fazla iyi işler yapıyor. Yani Türkiye turizminin büyük yapı taşlarından biri özel taşımacılık" diye konuştu.

Tosun, Türk havacılığının her gün geliştiğini, bunun sayısal anlamda artan ve kalitesi yükselen filo göstergeleriyle de anlaşılabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de havacılık dünya standartlarının çok üzerinde. Dünya sivil havacılığı yüzde 5-5,5 civarında, Türk havacılığı ise her yıl yüzde 15 büyüyor. Türkiye'de havacılık konusunda çok büyük adımlar attık. Dünyanın sayılı havacılık sektörü oyuncuları haline geldik. Desteklerle birlikte Türk havacılığında daha da büyümeye devam edeceğiz"

"2018'in çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum"

Onur Air olarak 2016'daki olumsuzluklara karşı umduklarından daha iyi bir dönem geçirdiklerini ifade eden Tosun, şöyle devam etti:

"Bu büyük kargaşada beklediğimiz gibi bir olumsuzluk olmadı Allah'a çok şükür. Rusya ve Ortadoğu ülkeleri çok çabuk açıldı. Biz biraz pazar değişikliğine uğradık. Belki Avrupa durdu ama bu pazar değişikliğindeki hacim bizi biraz rahatlattı ve düzeldik. Ben aslında 2017'ye başlarken bu kadar ümitli değildim ama çabuk alınan kararlar ve düzelen ikili ilişkiler bayağı toparladı durumu. 2018'in havacılık sektörü için çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Yani şirket olarak büyüme trendimiz o yönde. Yaptığımız çalışmalar büyüme trendi üzerine kurulu. Biz böyle yapıyoruz, diğer taşıyıcılar da böyle yapıyor"

Tosun, Türk havacılığının 2018'de yüzde 12 büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Sektörel anlamda birtakım eksiklikler bulunduğuna işaret eden Tosun, "Pilot, teknisyen eksikliklerimiz var ama bunları da halledeceğiz. Tabii ki büyümenin getirdiği sancılar da var. Büyümeyi tek başına halledemiyorsunuz. Onların en büyük eksikliği de pilot ve teknisyen sıkıntısıdır ama 2018'i de sektör olarak güzelce atlatırız ve ondan sonra da kendi iç bünyemizde yapacağımız eğitimlerle yetiştirdiğimiz personele 2019 ve 2020'ye doğruda tahmin ediyorum ki bu açığı kapatırız" ifadelerini kullandı.

"Dünya havacılık sektörü için iyi pilotlar yetiştiriyoruz"

Türkiye'de çok başarılı havacılık eğitimi kuruluşları bulunduğuna da değinen Tosun, yurt dışından gelip burada eğitim alarak ülkelerine dönenler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belli bir seviyede eğitim almış pilorlar da Türkiye'ye gelip tip eğitimi alıp ülkelerine geri dönüyorlar. Biz de Onur Air olarak eğitim veriyoruz, diğer şirketler de eğitim veriyorlar. Türkiye'de sıfırdan Airbus'larda, Boeing'lerde uçabilecek pilotlar yetiştiriyoruz. Tabii ki bu bir süreç. Kaptan olabilmesi 5-6 seneyi alıyor. Biz bu süreci geçiremiyoruz. İkinci pilotluğu çabuk adapte ediyoruz ama kaptan olma süreçleri biraz fazla. Yaşı dolayısıyla emekli olanlar var onların yerine eleman yetişmesi lazım. Türkiye'den yurt dışına giden çok pilot oluyor. Hatta gelip Türkiye'den yurt dışına pilot götürüyorlar. Yani Türkiye'de dünya havacılık sektörü için iyi pilotlar yetiştiriyoruz."

Kaynak: AA