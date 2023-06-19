Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücret perşembeden önce belirlenebilir
Son dakika gelişmesi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Başkan Atalay, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Atalay'dan açıklama
Görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Atalay "Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın bir yere varırız." dedi.