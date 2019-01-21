Türk kuruyemişi rotasını Uzakdoğu ve Avustralya’ya çevirdi

21 Ocak 2019

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Başkanı Muhsin Çakıcı, 2019 yılının sektör değerlendirmesini yaptı. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri’nin 2018 yılında 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Çakıcı, 2019 yılında ihracatlarında yüzde 10 ile 15 arasında bir artış öngördüklerini söyledi. Birlik Başkanı, bu yıl, Türk Kuruyemişinin rotasını Avrupa pazarları dışında Rusya, Çin, Avustralya’ya doğru çevirdiğini belirterek, ihracat pazarlarının önündeki engellerin kaldırılması halinde, 2019 ihracatlarının yüzde 25’e kadar artabileceğinin altını çizdi. Birlik Başkanı, Türk kuruyemişinin İhracatının artması için yapılması gerekenleri anlattı.

Rusya bizden badem istiyor, ama gönderemiyoruz

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak ürün grupları arasından 8 bin ton ile en çok badem ihraç ettiklerini ifade eden Çakıcı, Rusya pazarının bademin önemli alıcılarından biri olduğunu kaydetti. Türkiye’nin iç piyasadaki yetersiz miktarda üretim ve rekabetçi olmaya kalite sorunları nedeni ile yerli badem yerine daha çok ABD’den gelen bademi işleyip ihraç ettiğini söyleyen Çakıcı, “Rusya, ABD’ye uyguladığı ambargo sebebi ile dünya badem üretiminin yüzde 83’ünü karşılayan ABD yerine Türkiye’den badem almayı tercih ediyor. Rusya, bizden badem istiyor ama yeterince gönderemiyoruz” dedi.

Birlik Başkanı Çakıcı, konu ile ilgili şunları söyledi: “Badem ile ilgili olarak ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ (DIR) kapsamında yapılan ihracatlarda önceden ihracat (eşdeğer eşya kullanımı) kısıtlamasının tamamen ya da kontrollü olarak kaldırılması veya Rusya özelinde esnetilmesi bizim ihracatımızı çok ciddi anlamda artıracaktır. Bu kısıtlamalar kaldırılırsa Sadece Rusya üzerinde 10-15 milyon dolar bir ihracat artışını rahatlıkla yakalayabileceğimize yürekten inanıyoruz”

Türkiye’de 240 bin ton Antep Fıstığı üretimi var ve bunu satacak pazar arıyoruz

Türkiye’nin Antep Fıstığı üretiminde dünyanın ilk üç ülkesinden birisi olduğunu belirten Birlik Başkanı, Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018’de 240 bin ton Antep Fıstığı üretildiğini ifade etti. Çakıcı, Çin pazarının büyüklüğü itibari ile Çin’in Türk Kuruyemişi için iyi bir pazar olduğunu ifade ederek, Çin’e Antep Fıstığı satmak istediklerini dile getirdi.

Muhsin Çakıcı, “Çin’e ihracatı artırmak için, 2016 yılında Türkiye ile Çin arasında Zirai Karantina anlaşması imzalanmış ve bunun ardından protokolleri yapılmıştı. Bununla Çin’e Antep Fıstığı ihracatındaki engeller ortadan kaldırılmıştı. Bu anlaşma Türkiye’den Çin’e Antep Fıstığının güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ve Çin tarımının güvenliğini korumak amacı ile iki tarafın mutabık kaldıkları önlemleri içeriyordu. Çin, çok büyük bir pazar. Anlaşmanın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, bürokrasi ve onay süreci gittikçe uzuyor ve biz ihracatçılar bu ticaret dışı engelleri bir türlü aşamıyoruz. Bunları devletimizin desteği ve katkısıyla hızla aşabilirsek, mevcut rakamlara ek 15-20 milyon dolar daha fazla ihracat yapma şansımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Avustralya Türk kuruyemişi için cazip bir pazar

Birlik Başkanı Çakıcı, 2019 yılı pazar hedefi olan Avustralya ile ilgili şunları söyledi: “Yine ülkemize coğrafi uzaklığı nedeniyle şimdiye kadar yeterince önemsenmeyen, kişi başı milli geliri yüksek kıta ülkesi Avustralya’nın sağlıklı ve doğal gıda ürünlerine duyduğu gereksinimler, bu piyasayı bizim için oldukça cazip hale getiriyor. Bu yıl birliğimizce 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz Finefood milli katılım fuar organizasyonu ile beraber Turkiye Tanıtım Grubunca (TTG) onaylı tanıtım projemiz kapsamında Avustralya’da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Birlik olarak, üyelerimiz basta olmak üzere tüm ihracat ailesini bu pazara yönelik pazarlama çalışmalarına öncelik ve ağırlık vermelerini teşvik ederek, onlara her konuda rehberlik etmeyi planlıyoruz.”