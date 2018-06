Türk Loydu, Paris MoU’da 9'uncu sırada

28 Haziran 2018

Liman Devleti Kontrolleri (PSC) rejimleri arasında en önemlisi olarak değerlendirilen Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MoU) web sitesinde yenilenen ve 2015 - 2017 yıllarını kapsayan son üç yıllık süre içerisinde gemiler üzerinde yapılan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda, bir çok rakibini geride bırakan Türk Loydu son 12 yıldır gediklisi olduğu olduğu “Yüksek Performans” klas kuruluşları listesinde ilk 9’a girdi.

Paris MoU’nun Yüksek Performans tablosunda bu yıl da 9. sırada yer alan Türk Loydu, her sene olduğu gibi yüksek kalite standartları ve üstün hizmet performansı sayesinde bu sene de bir çok tanınmış klas kuruluşunun yanı sıra bazı iddialı IACS (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) üyelerini de geride bırakarak, Paris MoU’da Yüksek Performanslı Klas Kuruluşu konumunu tüm dünyaya tescillemiş oldu.

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, bu başarının kurum içinde uzun süredir sürdürülen özverili ve disiplinli çalışmaların doğal bir sonucu olduğunu belirterek, uluslararası platformlarda milli bir kuruluş olarak başarılı sonuçlar almanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını, yurtdışında milli bir ruhla verdikleri mücadelenin bir çok farklı platforda eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade ederek, Türk Loydu’na destek veren tüm kuruluşlara ve Türk armatörlerine teşekkür etti.

IACS'ye üye olmak için çalışıyor

Türk Loydu, bu yıl IACS üyeliğini tamamlamayı, 2017 yılında yapılan çalışmaların 2018 yılı içerisinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Türk Loydu’nun en büyük stratejik hedeflerinden birisi olan Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyeliği için 2016 yılında yapılan ilerleme planı doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Melikoğlu, "2017 yılı sonuna kadar süren ve IACS gözlemcileri eşliğinde yapılan denetimlerin periyodu tamamlandı. Neticelerini değerlendirerek bu yönde stratejik hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

2017’de 75 gemi sertifikalandırdı

Türk Loydu’nun dahil olduğu klaslama ve uygunluk değerlendirme sektörü, 2017’de 34’ü Uluslararası Klas Kuruluşları Birliğine (IACS) üye olmak üzere toplamda 75 gemiyi sertifikalandırdı. Mevcut gemiler içerisinde Gas Carrier, Ro-Ro, mega yatlar da var.

Paris MoU nedir?

Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MoU), gemilerin emniyetli yönetimi, denizlerde can ve mal güvenliği, deniz kirliliği gibi birçok alanda uluslararası kurallara uygunluğu denetleyen dünyanın ilk ve en önemli liman devleti kontrolü rejimlerinden biri olarak kabul görüyor. Türk Loydu’nun Paris MoU tarafından “Yüksek Performans” olarak duyurulması ve liman devleti kontrolleri konusunda sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sonucunda, Türk Loydu filosunda bulunan gemiler, Paris MoU üyesi ülkelerin limanlarında daha az denetleniyor.

İlk 10'a giren kuruluşlar

- American Bureau of Shipping

- Lloyd’s Register

- DNV GL AS

- Bureau Veritas

- Korean Register of Shipping

- Registro Italiano Navale

- Nippon Kaiji Kyokai

- China Classification Society

- Türk Loydu

- Russian Maritime Register of Shipping