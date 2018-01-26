Türk Metal Sen: Grev iptal, ama eylemlere devam

26 Ocak 2018

Mehmet KAYA

Türk Metal Sendikası, Bakanlar Kurulu tarafından metal iş kolundaki grev kararının ertelenmesine karşılık eylemlerin devam edeceğini ve işveren sendikası MESS’in tutumu nedeniyle Türkiye’nin en önemli sektörlerinin önde gelenlerinden olan metal iş kolunda çalışma barışının tehlikede olduğunu açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun 26 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla metal iş kolundaki toplu sözleşme 60 gün süreyle ertelendi. Türk Metal Başkanlar Kurulu bu kararın ardından olağanüstü toplandı. Yayınlanan Başkanlar Kurulu Sonuç bildirisinde, grev ertelemesinin Anayasal hakkı kullanımı engelleyici olduğunun altı çizildi. Grevin işçinin elindeki en önemli koz olduğu belirtilerek, ertelemenin toplu pazarlık düzenine darbe olduğu kaydedildi.

Grevin “milli güvenliği bozucu” etki edeceği gerekçesi sert bir dille eleştirilen bildiride, “Ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı yapan, kriz dönemlerinde sorumluluk alan, vatansever on binlerce metal işçisi, hak için, ekmek için verdiği mücadelede, bu grevin “milli güvenliği bozucu” olduğu gerekçesiyle ertelenmesini içine sindirememekte, büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır” denildi.

Çalışma barışı tehlikede

Başkanlar Kurulu’nun işçinin haklı ve meşru mücadelesine devam edeceğine inandığı belirtilen bildiride eylemlerin sürdürüleceği vurgulandı. Uygulanacak eylemlerin 29 Ocak gününden itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerimizde 29 Ocak 2018 Pazartesi sabahından başlayarak her gün iki vardiyada üyelerimiz tepkilerini işe gelişlerinde ortaya koyacaklar, sabah ve öğle vardiyalarında işe yarım saat geç başlayacaktır.

Başkanlar Kurulumuz, MESS’in bu uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi, bu sözleşmeden insan onuruna yaraşır bir ücret artışı bekleyen 130 bin metal işçisinin taleplerine kulaklarını tıkaması halinde, ülkemizin en önemli sektörü olan metal sektöründe çalışma barışının tehdit altında olduğunu açıkça ilan etmektedir.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, metal işçileri için artık bıçağınkemiğe dayandığını bir kez daha ilan etmekte, MESS’i aklıselim davranmaya, gelinen durumun çalışma hayatında geri dönülemez ve telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için bundan sonraki süreçte tüm tarafları da sağduyulu bir tutum almaya çağırmaktadır”

Müzakere sürecek

Başkanlar Kurulu bildirisinde MESS’in çağrısı üzerine 29 Ocak günü müzakere yapılacağı da belirtilerek, iki yıllık sözleşme, ikramiyelerde kıstalyevm (çalışılan gün kadar ödeme) uygulanmaması, kıdem zammı verilmesi ve insan onuruna yaraşır bir zam talebinin korunduğu kaydedildi.