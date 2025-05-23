Türk mobilya sektörü Suudi Arabistan pazarına odaklandı: Hedef 500 milyon dolarlık ihracat

Mobilya sektöründe yıllık 4,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan ve 3,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren Türkiye, ihracatını artırmak amacıyla Suudi Arabistan pazarına yöneldi. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde 11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Riyad ve Cidde’de “Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlendi.

Ofis, çocuk, dış mekân, bahçe mobilyaları ve metal raf sistemleri gibi farklı ürün gruplarından oluşan 17 firmanın katıldığı organizasyonda, 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Heyetin Riyad ayağı 12 Mayıs’ta, Cidde ayağı ise 14 Mayıs’ta yapıldı. Program kapsamında ayrıca firma ziyaretleriyle iş bağlantıları güçlendirildi.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Suudi Arabistan’ın yıllık 3,7 milyar dolarlık mobilya ithalat hacmiyle önemli bir hedef pazar olduğunu belirtti. Gürle, “2024 yılında Suudi Arabistan’a 161,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bu rakamı orta vadede 500 milyon dolara çıkarmak. 1,5 trilyon dolarlık yatırımla inşa edilen NEOM gibi projeler, Türk mobilyası için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.

Heyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Birlik Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise sürdürülebilir ticaret heyetlerinin iki ülke iş dünyası arasındaki bağları güçlendireceğini söyledi. “Geçen yıl yalnızca Riyad’a gitmiştik. Bu yıl kapsamı genişleterek Cidde’yi de dahil ettik. Firmalarımız çok sayıda yeni bağlantı kurdu” dedi.

Cidde’deki görüşmelere Türkiye’nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Cidde Ticaret Odası yetkilisi Sultan Alhamed ile Ticaret Ataşeleri Oğuz Şahin ve Ahmet Güneş de katıldı.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ikinci yarısında Şikago ve Kazakistan’a yeni heyetler düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca biri İzmir Modeko Fuarı ile eş zamanlı olmak üzere üç farklı mobilya alım heyeti projesi de gündemde.

Ticaret heyetine katılan firmalar şunlar oldu:

Karlı Orman Ürünleri A.Ş., Simre Mobilya, Blue Cape İnşaat, Bofigo Grup, Orpak Mobilya, Stone Index, Decosit Mobilya, Dekorister Mobilya, Arnohome, Kaleraf Raf Sistemleri, Orçelik Orfis, Vizyon Büro Mobilya, Egeli Poliaj, Eliza Medikal, Türkler Şemsiye, Meltem Bebek ve Ananas Mobilya.